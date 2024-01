45. +1 Halbzeitfazit:

Halbzeit in der BayArena, zwischen Leverkusen und Gladbach steht es noch torlos. Insbesondere in den ersten 20 Minuten war die Dominanz der Werkself erdrückend: Unzählige Pässe, ein extrem hoher Ballbesitzwert und die eine oder andere Chance ließen nichts Gutes für den VfL erahnen. Der wiederum arbeitete sich dann zunehmend in die Partie und kam seinerseits zu einigen Abschlüssen. Dennoch: Die besseren Gelegenheiten und generell die zwingenderen Aktionen generieren die Hausherren. Es fehlt allein an Toren - Möglichkeiten waren da. Mal sehen, was uns der zweite Abschnitt bringt. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Bis zur Halbzeit sind es nur noch wenige Minuten. Gelingt einem Team noch der Lucky Punch vor der Pause?

40. Mit einem Schuss aus 22 mittigen Metern versucht es diesmal Grimaldo. Dieser rauscht knapp links am Kasten vorbei, Nicolas wäre wohl aber auch da gewesen.

37. Links in der Box lässt Wirtz mit einem schnellen Haken Honorat stehen. Seinen Schuss aufs Tor pariert Nicolas mühelos.

35. Das Spiel wird immer lebhafter. Dadurch, dass auch die Elf vom Niederrhein etwas mehr Zutrauen in die eigenen Aktionen findet, bekommt auch Bayer defensiv mal etwas zu tun.

32. Aus 23 Metern von halblinks probiert es Koné einfach mal mit einem Aufsetzer. Kovar wehrt nur nach vorne ab und hat Glück, dass seine Vordermänner schneller als jeder Gladbacher schalten.

30. Eine halbe Stunde ist durch, noch steht es torlos. Angesichts der guten Gelegenheiten – vor allem auf Seiten der Gastgeber - ist das fast ein bisschen überraschend.

27. Auch die Borussia zeigt sich jetzt häufiger mal vorne. Jetzt ist es Neuhaus, dessen Schuss aus halblinken 17 Metern Kovar sicher entschärft.

25. Und wieder Leverkusen. Diesmal ist es Schick, dessen Linksschuss aus der Drehung aus 16 Metern knapp unten rechts vorbeitrudelt.

23. Monster-Möglichkeit für B04! Ein katastrophaler Fehlpass im eigenen Sechzehner entpuppt sich als Bumerang. Schick legt quer für Wirtz, der aus acht Metern eigentlich nur noch einschieben muss. Nicolas kriegt gerade noch die Beine zusammen, sodass er den zu zentralen Abschluss halten kann.

22. Und plötzlich Gladbach! Nach einem schnell vorgetragenen Konter gelangt die Pille aus der Mitte nach links zu Netz. Der Ex-Herthaner zieht im Strafraum kurz nach innen, dann schießt er mit rechts aufs Tor. Kovar pariert den Versuch zur Ecke, die letztlich in den Armen des Keepers endet.

19. Zwei Abschlüsse in kurzer Zeit! Erst scheitert Hofmann nach Schick-Ablage aus zwölf Metern von links am schnell reagierenden Nicolas. Wenig später jagt Wirtz die Kugel von halbrechts aus 20 Metern am linken Knick vorbei.

15. Über 80 Prozent Ballbesitz generieren die Gastgeber, während kein Gladbacher aktuell mehr als elf Ballberührungen hatte. Eine erdrückende Überlegenheit.

12. Infolge eines Ballgewinns tief in der gegnerischen Hälfte geht es halbwegs schnell bei der Alonso-Truppe. Am Ende wird Stanišić' Schuss aus 23 Metern halbrechter Position zur Ecke geblockt, die dann verpufft.

9. Das ist schon enorm passiv von den Fohlen. Sie stehen tief in der eigenen Hälfte und lassen die Leverkusener rund um den eigenen Strafraum kombinieren. Lange kann das eigentlich nicht gutgehen.

6. ...der ruhende Ball bringt nichts ein.

5. Und dann gibt's auch die erste gute Chance für B04! Nahe des rechten Sechzehnmeterraumecks fasst sich Amiri einfach mal ein Herz. Seinen Rechtsschuss entschärft Nicolas sehenswert zur Ecke...

4. Schon in den ersten Minuten ist ersichtlich, dass Bayer seinen Gegner einschnüren will. Gefühlt waren die Gäste noch nicht einmal länger als fünf Sekunden in Ballbesitz.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Bei BMG formiert sich vor Keeper Nicolas ebenfalls eine Fünferkette, bestehend aus Honorat, Scally, Elvedi, Friedrich und Netz. Im Zentrum sichert Weigl die offensiv ausgerichteten Koné und Neuhaus ab. Siebatcheu und Hack starten ganz vorne drin.

Schauen wir noch schnell auf die Aufstellungen beider Teams. Bei Bayer beginnt etwas überraschend Kovar anstelle von Hrádecký im Tor. Vor ihm beginnen Stanišić, Andrich und Hincapié, auf den Flügeln wirbeln Frimpong und Grimaldo. Xhaka startet neben Amiri, der erstmals in dieser Spielzeit von Anfang an randarf. Für offensive Impulse sollen Hofmann, Wirtz und Schick sorgen.

Die Fohlen wiederum kassierten jüngst einen Nackenschlag. Dem beinahe überraschenden Heimerfolg über den VfB Stuttgart (3:1) ließen sie eine Pleite gegen den FC Augsburg folgen (1:2). Das ständige Auf und Ab in den eigenen Leistungen führt dazu, dass sie – wenn überhaupt – den Blick eher nach unten wenden müssen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz 16 vor der heutigen Partie, während der Abstand auf Rang sechs bereits auf elf Zähler angewachsen ist. Ein Punktgewinn beim Spitzenreiter wäre für den VfL vielleicht eine Art Initialzündung, um doch noch mal eine Serie zu starten.

Sieben Siege aus den letzten acht Pflichtspielen, Achtelfinale in der Europa League, DFB-Pokalhalbfinale: Die Rheinländer sind seit Wochen das Team der Stunde in der Bundesliga. Mit 15 Siegen, drei Remis und noch ohne Niederlage grüßen sie in der Meisterschaft von der Tabellenspitze, sodass aktuell nicht klar ist, wer sie auf dem Weg zum ersten Titel überhaupt aufhalten soll. Auch zuletzt gab es echte Big Points zu bejubeln: Ganz spät schossen sie sich sowohl beim FC Augsburg (1:0) als auch bei RB Leipzig (3:2) zu drei Zählern. Heute gegen Borussia Mönchengladbach geht die Werkself als klarer Favorit ins Rennen.