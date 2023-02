Punkteteilung in der Bundesliga Leipzig lässt in Köln Punkte liegen Stand: 04.02.2023 18:59 Uhr

Der 1. FC Köln hat sich am Samstagnachmittag (04.02.23) beim 0:0 mit einer engagierten Leistung einen Punktgewinn gegen das Topteam von RB Leipzig erarbeitet.

Kölns Schlussmann Schwäbe entschärfte in der ersten Spielhälfte eine Leipziger Großchance (26.), der FC scheiterte bei einer Doppelchance zweimal am Alu (37.).

Druckvoller Beginn bei der Mannschaften

In der hochklassigen Partie starteten beide Teams druckvoll und immer mit Zug zum gegnerischen Tor. Die Kölner verpassten es dabei, eine ihrer zahlreichen Standardchancen in Zählbares umzuwandeln. Die Leipziger auf der anderen Seite blieben bei Kontern mehrfach hängen.

Die erste Großchance für die Gäste machte Marvin Schwäbe zunichte, der ausgezeichnet gegen den frei in elf Metern vor dem Tor stehenden André Silva parierte (26.). Die Kölner taten sich in der Folge schwer, bis in den gegnerischen 16er zu gelangen.

Doch in der 37. Minute erstarb den Kölner Fans der Torjubel auf den Lippen: Nach einem Steilpass stand Linton Maina frei vor RB-Keeper Janis Blaswich und zog ab. Der Schuss krachte an den linken Pfosten, den Nachschuss drosch Dejan Ljubicic via Oberkante Querlatte über den Kasten.

Werner-Tor nicht anerkannt

Spielabschnitt zwei begann mit einem Paukenschlag: Silva bediente Timo Werner im Strafraumzentrum, schnell zappelte der Ball im Netz. Doch der Portugiese stand beim Zuspiel auf ihn knapp, aber klar im Abseits.

Auch ohne Treffer blieb das Spiel intensiv und spannend. Köln stemmte sich mit Wucht gegen die spielerische Klasse der Gäste und ließ nicht locker. So hatten die Leipziger Ballverteiler Laimer und Dominik Szoboszlai im Zentrum nur selten Zeit, das Spiel zu ordnen.

Rose reagierte darauf mit der Einwechslung des Schweden Emil Forsberg (68.), der unter der Woche im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim getroffen hatte. Köln lauerte weiter auf Konter. Baumgart brachte die frischen Offensivspieler Jan Thielmann und Davie Selke, um den Druck auf die Leipziger Abwehr hochzuhalten.

Selke mit Knieverletzung wieder raus

Wieder waren die Leipziger etwas gefährlicher im Spielaufbau, ohne jedoch Schwäbe in Bedrängnis bringen zu können. Und bevor Schwäbe in der 77. Minute überhaupt eingreifen musste, stand Julian Chabot goldrichtig und parierte einen Schuss von Benjamin Henrichs kontrolliert zur Ecke. Unglücklicherweise musste Selke in der Schlussphase mit einer Knieverletzung nach nur 14 Spielminuten wieder ausgewechselt werden.

Köln feierte gegen die hochambitionierten Leipziger einen Punktgewinn. Zwar blieb die Mannschaft von Trainer Marco Rose auch im 18. Spiel nacheinander ohne Niederlage und stellte damit die vereinsinterne Bestmarke ein.

Köln zu Hause gegen Frankfurt

Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielt der 1. FC Köln zu Hause gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 12.02.2023 um 17:30 Uhr). Leipzig ist einen Tag zuvor im heimischen Stadion gegen Union Berlin gefordert (18:30 Uhr).