Fußball-Bundesliga Köln dreht Spiel gegen Augsburgs Minimalisten Stand: 16.10.2022 18:26 Uhr

Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Treffer: Der FC Augsburg hat dem 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga einiges abverlangt. Dennoch jubelte am Ende der FC.

Von Julian Tilders

Am Sonntag (16.10.2022) schlug Köln den FCA mit 3:2 (0:1). Dabei war Augsburg durch Florian Niederlechner mit der ersten Chance in Führung gegangen (14.), auch Daniel Caligiuri traf (68.) mit Torschuss Nummer zwei. Aber Köln bewies Nehmerqualitäten gegen minimalistische Augsburger und verdiente sich drei Punkte dank der Tore von Steffen Tigges (47., 81.) und Denis Huseinbasic (61.).

Maina bringt Augsburg-Defensive in Bredouille

Die Kontrahenten versuchten in den Anfangsminuten, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Dabei gelang den Gastgebern, die knapp zwei Drittel der Ballbesitzanteile hatten, mehr.

Köln schnürte Augsburg ein und kam, vor allem über Linton Maina gefährlich nach vorne, während der kompakte FCA auf Konter lauerte. Doch dieser Matchplan Augsburgs ging plötzlich auf.

Köln mit (zu) einfachen Mitteln von FCA ausgehebelt

Und zwar nach einfachem Schema: Über Torhüter Koubek verlagerten die Gäste von rechts nach links, dann der lange Ball von Frederik Winther – Niederlechner entwischte Luca Kilian und Timo Hübers, nahm die Kugel filigran an und ließ FC-Torwart Marvin Schwäbe mit dem ersten FCA-Torschuss keine Chance.

Auch wenig später wurden die Kölner wieder simpel bezwungen: Ein langer Einwurf in den Sechzehner und ein Kopfball von Mergim Berisha reichte aus. Allerdings hatte Berisha bei der Einwurf-Verlängerung von Ermedin Demirovic im Abseits gestanden (19.).

Augsburger Härte trifft auf Kölner Dominanz

Die Augsburger hielten über körperliche Intensität dagegen, was den FC-Verantwortlichen missfiel. Trainer Steffen Baumgart geriet mit der Augsburger Bank verbal aneinander, nachdem Rubén Vargas Maina grenzwertig von hinten foulte (36.). Schiedsrichter Felix Zwayer verwarnte Vargas mit Gelb.

FC überrumpelt Augsburg über die Außen

Erst nach dem Wiederanpfiff spielte Köln die Dominanz effektiv aus. Augsburg schien gedanklich noch in der Kabine, da schickte Hector Maina auf die Reise. Der bediente Tigges – Ausgleich.

In der Folge agierte Augsburg in der Defensive dilettantisch. Ein Querschläger durfte im FCA-Strafraum in Ruhe aufsetzen. Die "Fuggerstädter" standen Spalier für Tigges, der Huseinbasic assistierte. 2:1 für die Hausherren.

Köln beweist Nehmerqualitäten gegen effektiven FCA

Doch der zweite FCA-Torschuss schockte die Fans in Köln-Müngersdorf erneut. Flanke Iago, Ablage Niederlechner, direkter Abschluss von Joker Caligiuri, schon stand es 2:2.

Die Schlussphase gestaltete sich ausgeglichener. Dabei setzte sich aber letzten Endes doch noch Köln durch: Der eingewechselte Mark Uth wurde foulverdächtig gestoppt, aber Tigges nutzte den Vorteil und versenkte den Ball zum Sieg.

FCA empfängt FCB im Pokal, Köln Freitagabend in Mainz

Augsburg hat am Mittwoch (20.45 Uhr) im Pokal wieder die Bayern zu Gast. In der Bundesliga düpierte der FCA den Rekordmeister vor einem Monat. Köln ist nach der Niederlage in Regensburg im Pokal-Wettbewerb nicht mehr vertreten.

Am 11. Bundesliga-Spieltag tritt Köln am Freitag (20.30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 an. Augsburg empfängt einen Tag später RB Leipzig (15.30 Uhr).