Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Florian Niederlechner Augsburg geht aus dem Nichts in Führung! Die Gäste haben eine erste längere Ballbesitzphase. Dann spielt Winther einen guten langen Ball über die Kölner Viererkette hinweg. Niederlechner nimmt das Zuspiel überragend an. Aus spitzem Winkel verwandelt er eindrucksvoll mit links flach ins lange Eck. Das war stark gemacht vom Augsburger Stürmer.

Schmitz bringt von rechts eine gute Flanke in die Mitte. Tigges kommt nicht ganz an den Ball, aber dadurch, dass er es versucht, macht er seinem Mitspieler das Leben schwer. Die Kugel landet bei Maina, der aber etwas überrascht wirkt und drüber haut.

Jedoch kommt mit dem FC Augsburg eine der formstärksten Mannschaften der Bundesliga in die Domstadt. Die Bayerisch-Schwaben haben zehn Punkte in den vergangenen fünf Spielen eingefahren. Dadurch ist die Mannschaft von Enrico Maaßen nach einem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen in vier Spielen mittlerweile punktgleich mit den Kölnern. Der FCA agiert in dieser Saison sehr effektiv. Es wurde noch kein Spiel mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen.

Köln ist auf Wiedergutmachung aus. Am vergangenen Sonntag verloren die Geißböcke das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach deutlich mit 2:5. Außerdem musste man sich in der Europa Conference League zuletzt zweimal in Folge Partizan Belgrad geschlagen geben. Nach dem furiosen 3:2-Sieg gegen Dortmund vor zwei Wochen folgten also drei Pflichtspielniederlagen hintereinander. Trotzdem ist die Situation in der Liga nach wie vor komfortabel. Ein Sieg heute würde den FC mindestens auf Rang acht klettern lassen.