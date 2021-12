Borussia Dortmund - Greuther Fürth (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: In den beiden einzigen Partien der zwei Klubs hatte Fürth keine Chance. In der Saison 2012/13 gab es in Dortmund eine 1:3-Niederlage, zu Hause verlor der damalige und heutige Aufsteiger sogar mit 1:6.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Während der BVB in Bochum (1:1) eine weitere Enttäuschung erlebte, konnte Fürth (1:0 gegen Union) den ersten Sieg der Saison feiern. Trotzdem ist Dortmund klarer Favorit, zumal das Team von Marco Rose im eigenen Stadion 21 von 24 möglichen Zählern holte, während Fürth auswärts noch ohne Punkt ist.

Außerdem wichtig: