Aus der Bundesliga nach England - Aderlass geht weiter

Pulisic wurde bei Borussia Dortmund zu einem sehr begehrten Spieler, wie vor ihm Gündogan, Henrich Mchitarjan, Pierre-Emerick Aubameyang und noch früher Shinji Kagawa, der 2012 zu Manchester United wechselte, später dann reumütig zurückkam. Das ist bei Jadon Sancho weniger wahrscheinlich. Mindestens 85 Millionen Euro zahlt United für den englischen Nationalspieler. Nur etwa 60 Millionen davon fließen an den BVB, der wiederum etwa die Hälfte davon an die PSV Eindhoven überweist, weil er aus den Niederlanden Donyell Malen holte, der Sancho ersetzen soll.

Ersatz aus Frankreich

Die Premier League bedient sich an der Bundesliga, diese an der Eredivisie, der österreichischen Bundesliga oder an der höchsten Liga in Belgien. Noch beliebter aber ist die Ligue 1 geworden, denn in Frankreich finden sich viele junge Talente, die häufig noch entwicklungsfähig sind, vor allem auch den Marktwert betreffend. Bei RB Leipzig kommt der Sonderfall des Schwesterklubs aus Salzburg, bei dem wie Keita auch Dayot Upamecano spielte, der - eben nicht in die Premier League wechselte, sondern zum FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister ist der einzige Klub, der den Angeboten aus England widerstehen kann. Das war etwa bei Thomas Müller so, den Manchester United mal haben wollte. Sie bekamen ihn aber nicht, anders als Bastian Schweinsteiger, den wiederum die Bayern nicht halten wollten, genau wie Renato Sanches und Pierre Emile Höjbjerg, die ebenfalls den Weg auf die Insel fanden.

Drei Millionentransfers aus dem Breisgau nach England

Es sind aber nicht nur die Anwärter auf häufige Teilnahmen an der Champions League wie Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg, die wichtige Spieler an die Premier League verloren und dadurch viel Geld verdienten.

Der deutsche Nationalspieler Robin Koch wechselte für eine zweistellige Millionensumme zu Leeds United, der türkische Nationalspieler Caglar Söyüncü zu Leicester City. Im Winter 2011/12 erlöste der SC Freiburg die damalige Vereinsrekordablöse von zwölf Millionen Euro für Papiss Demba Cissé, der von Newcastle United verpflichtet wurde.

Mainz mit vielen Exporten

Der 1. FSV Mainz 05 sieht mit Klopp und Thomas Tuchel nicht nur zwei ehemalige Trainer in der Premier League an der Seitenlinie, sondern auch viele ehemalige Spieler, die dort ihr Geld verdienen. Das geht von den Torhütern Loris Karius und Jonas Lössl bis zu Jean-Philippe Mateta, Jean-Philippe Gbamin, Leon Balogun, Yoshinori Muto und Shinji Okazaki.

Das ist schon ein ziemlicher Aderlass, der aber immer wieder gut aufgefangen wurde. Ganz im Gegensatz zum FC Schalke 04, der zwar auch viel Geld von englischen Klubs erhielt, etwa für Sané. Joel Matip, Sead Kolašinac und auch Max Meyer verließen den Klub aus dem Revier allerdings ablösefrei. Der Ruf der Premier League war zu verlockend, selbst als die Schalker selbst noch fürstliche Gehälter zahlten.