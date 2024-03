Bundesliga Wie die Europapokalplätze verteilt werden Stand: 22.03.2024 20:23 Uhr

Welche deutschen Klubs spielen 2024/25 in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League? Noch sind viele Optionen möglich.

Grundsätzlich hat der deutsche Fußball auch in der Saison 2024/25 sieben Plätze im Europapokal:

Champions League : vier Bundesliga-Teams in der Gruppenphase

vier Bundesliga-Teams in der Gruppenphase Europa League: der DFB-Pokalsieger und ein Bundesliga-Team in der Gruppenphase

der DFB-Pokalsieger und ein Bundesliga-Team in der Gruppenphase Europa Conference League: ein Bundesliga-Team in den Playoffs

Darüber hinaus würde der Tabellenfünfte der Bundesliga mitspielen, wenn Deutschland mit seinen Klubs in der neuen Ein-Jahres-Wertung der UEFA zu den beiden besten Ländern gehören sollte.

DFB-Pokal kann Plätze verschieben

Wenn der DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert sein sollte, geht der Europa-League-Platz aus dem Pokal an die Bundesliga. Der Tabellensechste würde dadurch in der Gruppenphase der Europa League spielen, der Siebte in den Playoffs zur Europa Conference League.

DFB-Pokalsieger erreicht ... Folge in der Bundesliga Bundesliga Platz 1 - 4 Plätze 5 und 6 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 5 Platz 6 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 6 Platz 5 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 7 - 18 Platz 5 EL-Gruppenphase, Platz 6 ECL-Qualifikation

All diese Plätze würden sich jeweils um einen nach unten verschieben, wenn Deutschland den fünften Platz in der Champions League bekommen würde.

Pokal-Halbfinale! Jubel beim 1. FC Saarbrücken

Champions League mit möglichen Folgen

Mit Bayern München und Borussia Dortmund spielen noch zwei deutsche Klubs in der Champions League. Sollte einer der beiden den Titel in der Champions League gewinnen, könnte das in der Bundesliga Folgen haben.

Champions-League-Sieger erreicht ... Folge in der Bundesliga Platz CL doppelt erreichter CL-Platz zurück an die UEFA Platz EL oder ECL ein CL-Platz mehr, ein Platz Abzug EL/ECL keinen Europapokalplatz ein CL-Platz mehr

Niclas Füllkrug spielt mit Borussia Dortmund im Viertelfinale der Champions League.

Europa League nur theoretisch mit Auswirkungen

Ein Sieg von Bayer Leverkusen in der Europa League hätte theoretisch Auswirkungen haben können. Da Leverkusen die aktuelle Saison aber wohl kaum unterhalb der Champions League-Plätze beenden wird, ginge der bei einem Europa-League-Sieg doppelt erreichte Platz den UEFA-Regularien zufolge an Frankreich.

Europa-League-Sieger erreicht ... Folge in der Bundesliga Platz CL doppelt erreichter CL-Platz zurück an die UEFA Platz EL oder ECL ein CL-Platz mehr, ein Platz Abzug EL/ECL keinen Europapokalplatz ein CL-Platz mehr

Die Conference League kann in dieser Saison keine Auswirkungen haben, da kein deutscher Klub mehr mitspielt.

Patrick Schick von Bayer 04 Leverkusen jubelt nach dem 3:2 gegen Qarabag Agdam

DFB-Pokalfinale und Fair-Play-Wertung keine Hintertüren mehr

Viele Jahre lang war die Fair-Play-Wertung der UEFA eine Möglichkeit, einen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League zu bekommen. Doch diese Regel hat die UEFA lange abgeschafft, der fairste Verband erhält seit 2015 ein Preisgeld statt des Startplatzes.

Der unterlegene Finalist im DFB-Pokal geht in jedem Falle leer aus, das gilt seit Beginn der Saison 2015/16 - der VfB Stuttgart schaffte es 2013 noch als unterlegener Pokalfinalist in die Europa League.