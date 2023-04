Wichtiger Faktor im Titelkampf Das Jahr des BVB-Stürmers Donyell Malen Stand: 24.04.2023 13:34 Uhr

Borussia Dortmund hofft im Meisterschaftskampf der Fußball-Bundesliga, dass Donyell Malen seine Topform behält. Der Stürmer zeigt nach langer Anlaufzeit, warum der BVB sehr viel Geld für ihn zahlte.

Zwei gute Optionen hatte Marius Wolf, den scharfen Querpass und den Rückpass. Er wählte die schlechte und schoss einen Frankfurter Verteidiger an. Gemächlich trabte er danach zurück.

Diesen Luxus durfte er sich erlauben, denn zum einen führte die Borussia gegen die Eintracht schon mit 4:0, zum anderen hatte Donyell Malen die Position des rechten Verteidigers schon besetzt und seinem Kollegen angedeutet, dass er da hinten alles im Griff habe.

Malen hat derzeit Spaß an allem, und ihm gelingt fast alles. "Ein herausragendes Spiel" habe der 24 Jahre alte Niederländer nicht nur wegen der beiden Tore gemacht, lobte Trainer Edin Terzić, "vermutlich mit eines der besten im BVB-Trikot" .

Sechs Tore gelangen Malen in den vergangenen fünf Bundesligaspielen. Da sind genauso viele wie in den 43 Partien zuvor. Malens Topform kommt dem BVB äußerst gelegen, denn Mittelstürmer Sébastien Haller trifft aus naheliegenden Gründen nach seiner schweren Krankheit weiter selten.

Als Mittelstürmer wurde Malen beim BVB auch manchmal eingesetzt, unter anderem beim 4:1-Sieg am 19. Februar, als der niederländische Nationalspieler erst seinen ersten von nun sieben Saisontreffern erzielte. 2023 ist bislang das Jahr des Donyell Malen.

Der Aufschwung, so Terzić, habe sich schon vor der Pause durch die WM angedeutet, aber da hätten noch "der ein oder andere Prozentpunkt Überzeugung und Selbstbewusstsein im Abschluss gefehlt" .

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sieht den gleichen Grund für das Formhoch: "Donny hat unglaubliches Selbstvertrauen getankt. Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussstärke und seinen Vorbereiterfähigkeiten ist er unglaublich bereichernd für uns."

Restprogramm Titelkampf Spieltag Borussia Dortmund Bayern München 30 Bochum (A) Hertha (H) 31 Wolfsburg (H) Bremen (A) 32 Gladbach (H) Schalke (H) 33 Augsburg (A) Leipzig (H) 34 Mainz (H) Köln (A)

Hilfreich dürfte auch ein Positionswechsel gewesen sein, denn inzwischen spielt Malen stets am rechten Flügel im 4-3-3-System. Auf der linken Seite ist mit Karim Adeyemi ein ebenfalls schneller und dribbelstarker Spieler gesetzt. "Donny hat sich so positioniert, dass wir ihn schnell finden konnten", sagte Terzić nach dem Sieg gegen Frankfurt. Da dies auch bei Adeyemi der Fall gewesen sei, habe es die Eintracht schwer gehabt, und das gelte auch "für jeden Gegner".

In Stuttgart zu früh ausgewechselt

Schon beim 3:3 in Stuttgart war Malen bester Dortmunder. Als Terzić ihn trotzdem schon in der 69. Minute auswechselte, stand es in Überzahl 2:0 für den BVB. Ein solcher Fehler dürfte dem Trainer kein zweites Mal passieren.

Fünf Spiele stehen in der Bundesliga noch an. Eine Sperre für Malen ist unwahrscheinlich, denn er sah bei 21 Einsätzen in dieser Saison noch nicht mal eine Gelbe Karte. Eine längere Verletzungspause gab es in der Hinrunde wegen eines Muskelfaserrisses, aktuell wirkt Malen körperlich bestens für den Endspurt präpariert.

Nachfolger von Sancho

Etwa 30 Millionen Euro zahlte der BVB im Sommer 2021 für Malen an die PSV Eindhoven. Er wurde als Nachfolger für Jadon Sancho geholt. Zusammen mit der Ablösesumme ergab das große Erwartungen, die Malen in seiner ersten Saison für Dortmund nur in zarten Ansätzen erfüllte. Das Talent war zu sehen, aber meistens stellte sich nach den Spielen die Frage, warum der bei Ajax Amsterdam und dem FC Arsenal ausgebildete Malen so verschwenderisch damit umgeht.