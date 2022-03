Mit dem 4:0 (3:0) brachten die Bayern Borussia Dortmund wieder in Zugzwang, der Verfolger muss am Sonntagabend (20.03.22, im Livecenter bei sportschau.de) beim 1. FC Köln antreten. Doch wenn die Münchener so weitermachen wie an diesem Samstag, wird die Meisterschaft sowieso nicht mehr spannend.