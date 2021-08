Stolperfalle auf dem Weg zum zehnten Titel in Folge?

Gegen kein anderes Team haben die Münchner in der Bundesliga prozentual so häufig verloren. In 24,5 Prozent aller Partien war Bayern dem 1. FC Köln unterlegen, die Borussen gewannen "nur" 24,3 Prozent der Spiele. 23-mal verlor der FCB gegen den FC in 94 Partien. Der bislang letzte Erfolg der Kölner liegt jedoch schon über zehn Jahre zurück. Am 5. Februar 2011 schoss Milivoje Novakovic sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg gegen die Bayern.

Seitdem hat sich einiges verändert. München ist nicht nur für Köln nahezu unbesiegbar geworden, wurde seitdem neunmal deutscher Meister und strebt nun nach dem Erfolg im Supercup gegen Dortmund (3:1) auch Meistertitel Nummer zehn in Folge an. Das Team von Steffen Baumgart möchte auf diesem Weg ein Hindernis sein. Nach dem erfolgreichen Saisonstart beim 3:1 gegen Hertha BSC reisen die Kölner mit jede Menge Mut nach München.

Mutige Kölner auf und neben dem Platz