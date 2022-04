Alarios Treffer leitet furiose 15 Minuten ein

Dies war der Auftakt zu einer furiosen Schlussphase des ersten Abschnitts. In der 34. Minute markierte Alario mit seinem vierten Saisontreffer das 1:0: Nach Moussa Diabys Vorarbeit von rechts drehte sich der Argentinier im 16er geschickt um Gegenspieler Marc-Oliver Kempf und drosch die Kugel aus zehn Metern in den linken Winkel.

Nur sechs Minuten später stand es 2:0: Wieder bereitete Diaby von rechts vor, diesmal wartete im Zentrum Bellarabi, der sich völlig freistehend die Ecke aus elf Metern aussuchen konnte. Flach schlug die Kugel rechts unten ein.

Herthas Lebenszeichen - Darida trifft sehenswert

Angesichts derart wackliger Abwehrarbeit musste Magath Angst und Bange um seine Mannschaft werden - doch die kämpferisch durchweg überzeugende Hertha sendete zumindest offensiv noch vor der Pause ein Lebenszeichen: In der 42. Minute nutzte Darida seinen Freiraum auf der rechten Angriffsseite und hämmerte die Kugel nach Flanke von Maximilian Mittelstädt sehenswert volley ins Bayer-Tor - es stand nur noch 2:1.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Berliner dem gegnerischen Angriffswirbel zunächst einmal erfolgreich entgegenstellen - ohne allerdings selbst gefährlich zu werden. Einzig der erstaunlich offensiv agierende Darida hatte nach wie vor zumindest vage Chancen. In der 55. Minute scheiterte er mit einem Heber an Bayer-Keeper Lukas Hradecky und in der 71. Minute sprang ihm die Kugel in aussichtsreicher Position vom Fuß.

Azmoun verpasst die Vorentscheidung

Die dickste Gelegenheit zum nächsten Torerfolg hatte aber Bayers eingewechselter Sardar Azmoun. Der 27-jährige Iraner schaffte es in der 75. Minute, den Ball nach einer Flanke von Palacios aus fünf Metern freistehend über den gegnerischen Kasten zu setzen. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend.

Für die Hertha heißt es am Samstag nun: Berlin-Derby (08.04.2022), Leverkusen spielt am Sonntag im NRW-Duell gegen den VfL Bochum.