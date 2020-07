Von den vielen unglücklichen Heidenheimern am Montagabend (06.07.2020) war Norman Theuerkauf wohl der Untröstlichste. Erst säbelte der Innenverteidiger den Ball bei einem Rettungsversuch zur Bremer Führung ins eigene Netz. Beim letztlich entscheidenden zweiten Gegentor ließ er sich von Werders Stürmer Fin Bartels düpieren.

Nach dem 0:0 im Hinspiel endete damit auch das Rückspiel in der Relegation mit einem Unentschieden, 2:2. Wäre es ein Pokalspiel gewesen, und nicht etwa ein Relegationsduell, wären Heidenheim und Bremen in die Verlängerung gegangen. Und wer weiß: Womöglich hätte Heidenheims Theuerkauf am Ende sogar die Chance bekommen, doch noch zum Aufstiegshelden zu werden, in einem möglichen Elfmeterschießen zum Beispiel. So aber besiegelte das 2:2 nach 90 Minuten plus Nachspielzeit Heidenheims Verbleib in der 2. Liga. Wegen der Auswärtstorregel, die in der Relegation bei einem Gleichstand nach Hin-und Rückspiel zur Anwendung kommt.

Relegation erneut durch Auswärtstore entschieden

Die höhere Zahl der auswärts erzielten Tore hatte auch schon in der Vorsaison die Duelle der Relegation entschieden, und zwar für die erste und für die zweite Liga. Nach 180 Minuten stand es in der Erstliga-Relegation zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart Unentschieden, ebenso wie in der Relegation zur 2. Liga zwischen dem FC Ingolstadt und dem SV Wehen Wiesbaden. Trotzdem durften Union und Wehen Wiesbaden den Aufstieg feiern, weil sie auswärts, "in der Höhle des Löwen", mehr Tore geschossen hatten.

Dass Auswärtstore im Modus mit Hin- und Rückspiel bei Gleichstand mehr wert sind, kommt in vielen Wettbewerben zur Anwendung. Doch es gibt immer wieder Kritik an der Regel - nicht nur, weil sie aus einer längst vergangenen Zeit des Klubfußballs stammt.

DIe UEFA hatte 1965 im Europapokal die Auswärtstorregel eingeführt. Das wertvollere Auswärtstor sollte damals vor allem den Nachteil der beschwerlichen Anreisen ausgleichen. Früher hatten die Teams zudem unterschiedliche Bälle, auch die Plätze waren nicht genormt.