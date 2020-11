Oskar Wendt schaute drein, als hätte er gerade ein Trainingsspiel gewonnen. Freude war im Gesicht des Defensivspezialisten von Borussia Mönchengladbach nicht zu erkennen, auch wenn er zum deutlichen 4:1 (2:1)-Sieg einen Treffer beigetragen hatte. Am Ende war es für das Team vom Niederrhein keine allzu schwere Aufgabe, den FC Schalke 04 zu besiegen.

"Die erste Hälfte der ersten Halbzeit war es schwer für uns. Da hat es Schalke gut gemacht und wir hatten noch schwere Beine" , sagte der Schwede. "Die waren gut die erste halbe Stunde." Tatsächlich hatten die Schalker die Partie so schwungvoll begonnen, wie bislang noch nie in dieser Saison. Am Ende jedoch gingen die Königsblauen wieder mit hängenden Köpfen vom Platz und hatten auch das 25. Spiel in Folge in der Bundesliga keinen Sieg erspielen können.

Matthew Hoppe als einziger Stürmer

Nach den Suspendierungen von Amine Harit und Nabil Bentaleb und der Trennung von Vedad Ibisevic und Kaderplaner Michael Reschke unter der Woche fragten sich nicht wenige Anhänger, wen Trainer Manuel Baum in der Offensive überhaupt auf den Platz schicken will, da mit Oczipka, Paciencia, Sané sowie einem Corona-Fall die Möglichkeiten für den Coach sehr begrenzt waren. Die Antwort: Matthew Hoppe.

Ein 19 Jahre alter Amerikaner, der bisher in der Regionalliga West 15 Spiele absolviert und dabei einen Treffer erzielt hatte. Mit Kilian Ludewig (20) und Malick Thiaw (19) standen zudem zwei sehr junge Außenverteidiger auf dem Platz, die zwar talentiert aber noch sehr unerfahren und auf den Bundesliga-Niveau äußerst fehleranfällig sind. Auf der Bank saßen die Junioren Münir Levent Mercan, Kerim Calhanoglu und Luca Schuler.

Zeitweise ein anderes Gesicht

Baum setzt ab jetzt offenbar auf die Jugend und entschied sich gegen Gladbach für ein 4-2-3-1-System. Das funktionierte immerhin eine halbe Stunde lang überraschend gut, weil die Schalker Suat Serdar und Omar Mascarell in der zentralen Defensive gut harmonierten und viele Bälle gewinnen konnten. Und das Schalker Spiel durch den starken Mark Uth sehr offensiv ausgerichtet war - und auch Hoppe einige gute Ansätze zeigte. Gleich elf Torschüsse gaben die Schalker in der ersten Hälfte ab. Eigentlich eine gute Meldung für die Königsblauen - aber: nur zwei der Schüsse gingen überhaupt auf das Gladbacher Tor. "Wenn ich sehe, wie viel Aufwand wir betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen, dann ist das nicht gut. Bei uns stimmen Aufwand und Ertrag nicht", sagte Baum.

Immerhin zeigten die Schalker in diesem Spiel zumindest zeitweise ein anderes Gesicht. Selbst das für die Gladbacher glücklich erzielte 0:1 durch Florian Neuhaus sorgte zunächst nicht für einen Ausfall im Schalker System, wie in den Vorwochen so häufig geschehen. Benito Raman (20.) erzielte nach toller Vorarbeit von Uth den Ausgleich - und Schalke war danach sogar das bessere Team. Doch als die Gladbacher merkten, dass sie einen Zahn zulegen mussten, konnte der Ruhrgebietsklub spätestens nach dem 1:2 durch Wendt (36.) kaum noch dagegen halten. " Wir verteidigen einfach zu naiv ", bemängelte Baum. Danach kollabierte das Schalker System.

Rückfall in die Lethargie

Hatte die erste Halbzeit noch ein wenig Hoffnung für alle Schalker geboten, so verfiel das Baum-Team im zweiten Durchgang wieder in eine Lethargie, die für alle Beteiligten nur schwer zu ertragen ist. "In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Mit dem 3:1 wurde uns der Stecker gezogen. Das verstehe ich nicht, da müssen wir weitermachen", sagte Mark Uth. Markus Thuram traf nach 52 Minuten, danach war die Partie zugunsten der Hausherren entschieden. Ganze zwei Schüsse in die Nähe des Tores brachten die Königsblauen noch zustande.