Jugendtrainer als Zeugen

In Augsburg war die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls am 3. August 2021 mit 61 Kräften in der Geschäftsstelle eingerückt und hatte zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt. Hier sei man noch mit der Auswertung der Unterlagen beschäftigt und erwarte vor Frühjahr 2022 auch kein Ergebnis, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg kürzlich auf WDR-Anfrage mit.

Beim FC Bayern werden nun zahlreiche Zeugen befragt. Darunter mehrere ehemalige Jugend-Trainer. Gegenüber Sport inside hatten einige von ihnen angegeben, über viele Jahre auf 450-Euro-Basis statt der erlaubten zehn Wochenstunden mindestens doppelt, teilweise drei bis vier Mal so lange gearbeitet zu haben.

Speziell, wenn bei Turnierreisen ins Ausland oder deutschlandweit nur die " Nettospielzeit " abgerechnet werden durfte – also nur wenige Stunden statt der tagelangen Betreuung der jungen Spieler. Hätten sie sich über die Bezahlung beschwert, habe es von den Vorgesetzten geheißen: " Es gibt Tausende da draußen, die würden es für 200 Euro machen ."

Der Rekordmeister schweigt – einmal mehr

Der FC Bayern hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert, ließ auch über Weihnachten erneut eine Anfrage von Sport inside zu dem Ermittlungsverfahren unbeantwortet.

Doch der Verein versucht offenbar, den Schaden zu begrenzen – zu groß war der öffentliche Druck zuletzt angesichts der Bezahlpraxis, die auch der Bund der Fußball-Lehrer deutlich kritisiert hatte.