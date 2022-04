Video: DFB-Pokal: Freiburg im Rausch, 3 Tore nach 35 Minuten

Erst trifft Nils Petersen per Kopf, dann legt Nicolas Höfler nach einem abgefälschten Schuss nach. In der 35. Minute trifft Grifo auch noch vom Elfmeterpunkt nach hartem Foul an Schlotterbeck. Freiburg führt zur Halbzeit 3:0 in Hamburg. | video