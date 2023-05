Endspiele um Landespokale 21 Spiele, drei Konferenzen - So läuft der Finaltag der Amateure Stand: 05.05.2023 14:17 Uhr

Große Bühne für den "kleinen Fußball": Der Finaltag der Amateure steht an. Im Ersten und bei sportschau.de gibt es am Samstag, den 3. Juni, drei Konferenzen mit insgesamt 21 Partien.

Von Frank van der Velden

Rund sieben Stunden Fußball live: Schon zum achten Mal überträgt das Erste am Samstag, den 3. Juni, den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten.

Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei. Im Rheinland tritt mit TuS Immendorf sogar ein Siebtligist an.

Start im Ersten um 12.05 Uhr

Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 12.05 Uhr. Um 12.15 Uhr werden dann die ersten acht Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 14.15 Uhr, 16.15 Uhr und 16.45 Uhr. Die Spiele, die um 16.45 Uhr starten, werden im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten ohne eine Verlängerung direkt im Elfmeterschießen entschieden. Moderator ist Claus Lufen, Thomas Broich wird als Experte am Sportschau-Mikrofon sein.

Bis 19 Uhr zeigt das Erste damit rund sieben Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen. 16 der 21 Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de zu sehen sein.

"Der Finaltag der Amateure ist das TV-Highlight im Amateurfußball. Als bundesweite Veranstaltung mit Liveberichterstattung aus 21 unterschiedlichen Spielstätten kann das Format im Hinblick auf den Produktionsumfang mit internationalen Sportevents mithalten. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die Übertragung aus hoffentlich gut besuchten Stadien" , sagt Karl Valks, als WDR-Sportchef verantwortlich für die Sportschau im Ersten.

64 Teams starten im DFB-Pokal

An der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/2024, die am 11. August startet, nehmen 64 Teams teil. 18 Teams aus der Bundesliga, 18 Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die vier besten Klubs der 3. Liga und die 21 Landespokalsieger. Die drei größten Landesverbände schicken zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

In Westfalen darf auch der beste westfälische Regionalligist im DFB-Pokal ran, in Bayern das stärkste Amateurteam der Regionalliga, und in Niedersachsen gibt es sogar zwei Landespokal-Wettbewerbe - einen für die Teams aus der 3. Liga und der Regionalliga und einen für alle Klubs bis zur Oberliga.

Die Ansetzungen des Finaltags in der Übersicht:

Die Spiele um 12.15 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Baden 1. CfR Pforzheim - FC-Astoria Walldorf Nöttingen, Kleine Arena nein Berlin TuS Makkabi - Sparta Lichtenberg Berlin, Mommsenstadion ja Brandenburg Energie Cottbus - FSV Luckenwalde Cottbus, Stadion der Freundschaft ja Bremen FC Oberneuland - SG Aumund-Vegesack Oberneuland, Marko-Mock-Arena ja Hamburg TSV Sasel - FC Teutonia 05 Ottensen Hamburg, Stadion Hoheluft ja Sachsen-Anhalt FC Einheit Wernigerode - 1890 Westerhausen/Hallescher FC Halberstadt, Friedensstadion ja Schleswig-Holstein VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08 Flensburg, Manfred-Werner-Stadion ja Thüringen FC Carl Zeiss Jena - FSV Wacker Nordhausen noch offen ja

Die Spiele um 14.15 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Mecklenburg-Vorpommern Rostocker FC - FSV Einheit 49 Ueckermünde Greifswald, Volksstadion ja Mittelrhein 1. FC Düren - Viktoria Köln Köln, Sportpark Höhenberg ja Niedersachsen Atlas Delmenhorst - VfL Osnabrück Delmenhorst, Städtisches Stadion ja Rheinland TuS Immendorf - FC Rot-Weiss Koblenz Koblenz, Stadion Oberwerth nein Südbaden FC 08 Villingen - SV Oberachern Emmendingen, Elzstadion nein Südwest VfR Wormatia Worms - TSV Schott Mainz Pirmasens, Sportpark Husterhöhe nein Westfalen SpVgg Erkenschwick - FC Gütersloh Hamm-Rhynern, Westfalia-Sportpark ja

Die Spiele um 16.15 Uhr Verband Partie Spielort Livestream Niederrhein Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen Essen, Stadion an der Hafenstraße ja Saarland 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg Saarbrücken, Ludwigspark ja Sachsen Chemnitzer FC - Lokomotive Leipzig/FSV Zwickau Chemnitz, Stadion an der Gellertstraße ja Württemberg Stuttgarter Kickers - TSG Balingen Stuttgart, Stadion auf der Waldau nein