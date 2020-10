"Was hat der Fußball falsch gemacht?", fragte Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) während einer Pressekonferenz am 23. April 2020. Die Antworten erhielt er vor allem in den Sozialen Netzwerken. Genau wie die Häme dafür, diese Frage überhaupt gestellt zu haben.

Runde erarbeitet Verbesserungsvorschläge

In den Monaten der Pandemie ist genug über die Probleme des Fußballs diskutiert worden. Nun soll in einer großen Runde besprochen werden, was der Fußball künftig besser, zumindest anders machen soll.

Die Taskforce "Zukunft Profifußball" nimmt am Dienstag (13.10.2020) in einem Hotel in der Nähe des Frankfurter Flughafens ihre Arbeit auf.

Bis zum Jahresende soll sie Ergebnisse präsentieren, die dann von den 36 Klubs der DFL beraten und möglicherweise zur Abstimmung gestellt werden.