Priorität habe für ihn als zuständiges Präsidiumsmitglied im Deutschen Fußball-Bund, dass etwa 25.000 Vereine "in ihrer Existenz gesichert" würden, so Rainer Koch. Der 61 Jahre alte Jurist sagte in einem ausführlichen Gespräch mit der Sportschau: "Deswegen die klare Aufforderung: Hier muss auch die Politik, hier müssen die Länder, hier müssen die Kommunen unterstützend eingreifen. Allein werden es viele gemeinnützige Vereine nicht schaffen zu überleben."

Umfassende Anpassungen

Am Freitag (02.04.20) hatte der DFB außer einer bundesweiten Aussetzung des Spielbetriebs "bis auf Weiteres" auch "umfassende Anpassungen" in der Spielordnung bekanntgegeben, um die Vereine in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu unterstützen. So wurde der Automatismus abgeschafft, dass einer Mannschaft Punkte abgezogen werden, wenn der Verein Insolvenz anmeldet.

Direkte Hilfen an die Klubs sind dem DFB gemäß der Satzung nicht möglich, sondern nur den Landesverbänden, so Koch. Aber selbst wenn es möglich wäre, gelte : "25.000 Fußballvereine in Deutschland: Wenn unser Schatzmeister nur jedem dieser Vereine 2.000 Euro zukommen lassen würde, wären das 50 Millionen. Das wäre für den DFB auch nicht ansatzweise verkraftbar. Aber 2.000 Euro würden bestenfalls aktuelle Liquiditätsfragen zu überbrücken helfen, aber nicht dauerhaft nützen."

Koch: Keine Ligenaufstockung

Eine Absage erteilte der DFB-Vizepräsident dem Gedanken, Ligen aufzustocken. "Für den Amateurfußball halte ich es für sehr problematisch, eine Lösung dergestalt zu finden, wir lassen einfach nur aufsteigen und wir lassen niemanden absteigen. Dann kommen wir einen großen Überhang an Mannschaften in Ligen, müssen dann zum verstärkten Abstieg kommen, das ist für sich schon schwierig, aber niemand kann uns garantieren, dass wir die Ligen in normaler Stärke im nächsten Jahr vernünftig zu Ende bringen können ", so Koch zur Sportschau.

Marcus Uhlig hatte etwa als Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen vorgeschlagen, die 3. Liga auf 24 Vereine aufzustocken, um mit dann drei Heimspielen mehr in einer Saison aktuelle Ausnahmeeinfälle zu kompensieren. RWE ist aktuell Tabellendritter der Regionalliga West und hofft auf den Aufstieg.

Stand: 04.04.2020, 13:09