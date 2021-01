Düsseldorf - heimliche Hauptstadt der Fußball-Stars

Dass München die einzige deutsche Stadt in Deutschland ist, die seit 2010 in jeder Saison in der Champions League vertreten war, dürfte niemanden überraschen. Die Nummer zwei in Deutschland ist aber nicht etwa Dortmund, das es seitdem in zwei Spielzeiten nicht in die Königsklasse schaffte, sondern mit Düsseldorf eine Stadt, die fußballerisch in Bezug auf die Champions League eigentlich gar keine Rolle spielt.

Denn der große Unterschied zu München, Dortmund und anderen ist, dass der heimische Verein in Düsseldorf weit davon entfernt ist, die Stadt im Elite-Wettbewerb des Klub-Fußballs zu vertreten. Aktuell spielt Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga und versucht, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber: Die Stadt ist schon seit langer Zeit eine Sammelstelle für Top-Spieler aus den umliegenden Vereinen.

Gladbacher, Leverkusener und Schalker leben "auswärts"

Profis, die bei Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 ihr Geld verdienen, suchen sich für ihren Wohnsitz gerne die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen aus. Und mindestens einer dieser Klubs war seit 2010 bis auf eine einmalige Ausnahme immer in der Champions League vertreten.