UEFA EURO 2028 Alle Spiele der EM 2028 live in ARD und ZDF Stand: 20.01.2025 10:00 Uhr

Großbritannien und Irland werden 2028 die Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft sein - und die Sportschau bringt das gesamte Turnier auf die deutschen Bildschirme.

ARD und ZDF haben sich die plattformneutralen medialen Verwertungsrechte an allen 51 Spielen der Fußball-EM 2028 gesichert. Damit werden bei dem Turnier im Gegensatz zur EURO 2024 alle Partien wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein, auf sportschau.de finden Zuschauerinnen und Zuschauer Live- und Audiostreams sowie Liveticker zu jedem Spiel.

DFB-Pflichtspiele bis 2028 ebenfalls im Programm

Außerdem werden ARD und ZDF bis 2028 die Partien der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Nations League und der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sowie die Spiele der EM-Qualifikation live übertragen.

Das nächste DFB-Länderspiel, dass Sie live in der ARD und auf sportschau.de verfolgen können, steht am 20. März 2025 an. Dann trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Viertelfinale der Nations League in Mailand auf Italien.