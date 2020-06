Formel-1-Rennkalender: Vorerst kein Grand Prix in Deutschland

Los geht es mit fast viermonatiger Verspätung am 5. Juli im österreichischen Spielberg. Ein Gastspiel in Hockenheim wird es zunächst nicht geben.

Eigentlich hätte die Saison am 15. März im australischen Melbourne beginnen sollen, der Auftakt wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Danach wurden die Rennen in den Niederlanden, Monaco und Frankreich gestrichen. Kurzzeitig war auch der Hockenheimring als Ersatz-Ausrichter eines Rennens im Gespräch, im vorläufigen Kalender fehlt die Traditionsrennstrecke nun allerdings.

Mindestens drei Rennen fallen aus

Wie es nach dem Monza-Rennen Anfang September weitergeht, ist noch nicht beschlossen. Die Planungen der FIA aber sehen vor, die Saison danach auf anderen Kontinenten fortzusetzen und weitere elf Rennen bis Mitte Dezember auszutragen - mit dem Saisonabschluss in Abu Dhabi. Hierfür wurde zuletzt der 13. Dezember als möglicher Termin genannt.

Formell abgesagt wurden bislang nur die Rennen in Australien, Frankreich und Monaco. Auch Kanada, Singapur und die Niederlande sind wohl als Austragungsorte in diesem Jahr raus. Daher auch die doppelten Rennen in Österreich, Großbritannien - und später im Jahr wohl auch in Bahrain. Der Plan der FIA sieht vor, 19 von ursprünglich 22 geplanten Rennen durchzuführen.

Der Rennkalender für die ersten acht Rennen im Überblick: