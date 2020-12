März 2019: Mick Schumacher geht als Meister der Europäischen Formel-3-Serie in seine erste Saison in der Formel 2. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Der Begriff Formel 1 schwebt schon damals über seinem Namen, auch wenn er sich selbst bewusst zurückhält, wenn das Thema aufkommt. Zu stark ist die Konkurrenz, zu groß die Unwägbarkeiten im Motorsport. Stattdessen bleibt er seiner bisherigen Karriere-Linie treu: Schritt für Schritt nach vorne.

Als er eine Woche nach seinem 20. Geburtstag beim ersten Rennen in Bahrain (30.03.19) auf Platz acht und damit auf Anhieb in die Punkteränge fährt, bekommt Schumacher einen Eindruck davon, welche Euphorie er auslösen kann, wenn er mit seinem Namen und seinem Hintergrund sportliche Erfolge feiert. "Es war auf jeden Fall ein guter Anfang" , sagte Schumacher damals, schob aber direkt hinterher: "Ich lerne jedes Mal dazu, wenn ich in den Wagen steige."

Schumachers Lernprozess geht in der Formel 1 weiter

Diesen Lernprozess wird Schumacher ab dem kommenden Frühjahr auf der größtmöglichen Bühne im Motorsport fortführen können. Was wochenlang spekuliert wurde, hat das Haas F1 Team am Mittwoch (02.12.20) offiziell verkündet: Mick Schumacher fährt ab 2021 in der Formel 1, als Stammfahrer in einem Ferrari-Boliden.

Bei jenem Team, das am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen sorgte, als Romain Grosjean einen schrecklichen Feuer-Unfall in Bahrain überlebte. Der Franzose wird das Team verlassen, ebenso Teamkollege Kevin Magnussen. Die beiden erfahrenen Piloten werden ersetzt durch Schumacher und seinem jetzigen Formel-2-Konkurrenten Nikita Masepin. Haas setzt auf die Jugend, auf frischen Wind und wagt nach einer sportlich katastrophalen Saison (3 Punkte in 2020) den Neustart.

Problem-Team Haas: Chance und Risiko zugleich

Für Schumacher ist das Chance und Risiko zugleich. Die Chance, sich in der Formel 1 zu beweisen steht dem Risiko entgegen, vor allem in der Anfangszeit den Erwartungen der Öffentlichkeit nicht gerecht zu werden. Denn Haas wird auch im kommenden Jahr hinterherfahren. Daran besteht kein Zweifel. Die laufende Saison zeigt: Ferrari hat den Anschluss verloren. Selbst Charles Leclerc und Sebastian Vettel haben im Werksteam Probleme, den dritten Qualifying-Abschnitt zu erreichen.

Die Realität für Schumacher in seiner Debütsaison wird der Kampf um Q2 sein - also die Top 15 im Feld. Die Konkurrenz heißt Williams und Alfa Romeo, nicht Mercedes und Red Bull.

Ähnlichkeiten zu seinem Vater Michael

Schumachers bisherige Karriere aber spricht dafür, dass genau das notwendig ist für seinen Lernprozess. Das erste halbe Jahr in der Formel 2 verlief nach gutem Start eher mäßig. Die Euphorie war schnell verflogen. Schumacher musste sein Auto kennenlernen, nahm sich aber die nötige Zeit dafür, ohne den Erfolg zu erzwingen. Und er wurde belohnt: Im August 2019 holt er auf der fahrerisch anspruchsvollen Rennstrecke in Budapest (Ungarn) seinen ersten Rennsieg. "Ich habe im Mittelsektor ein paar raffinierte Sachen gemacht" , sagte er später. Dort macht man sich die Reifen am ehesten kaputt, kann aber auch nicht überholen. "Also habe ich dort langsamer gemacht" , verriet Schumacher.

Die Parallele zu seinem Vater liegt auf der Hand. Der hatte 1998 im Ferrari ein taktisch geprägtes Rennen gewonnen, weil er genau wusste, was das Auto kann und wie er damit umzugehen hat. Ross Brawn, damals Technischer Direktor bei Ferrari, schwärmte anschließend: "Michael ist von der ersten bis zur letzten Runde in der Lage, seinen Rhythmus beizubehalten, ohne Fehler und ohne nachzulassen. Die Konstanz ist entscheidend."

Konstanz zeichnet Mick Schumacher aus

Jene Konstanz bringt auch Mick Schumacher mit - sobald er sich mit seinem Boliden vertraut gemacht hat. Im zweiten Formel-2-Jahr fuhr der Prema-Pilot in 19 von bisher 22 Rennen in die Punkte, erreichte zehn Mal das Podium. Und das in einer Rennserie, die deutlich ausgeglichener ist als die Formel 1. Konstanz ist hier nicht an der Tagesordnung. Schumacher aber hat diese Fähigkeit, kann in den richtigem Momenten auf Attacke gehen, weiß aber auch, wann er sich aus taktischen Gründen besser zurückhalten muss. Letzteres musste auch sein Vater lernen, ebenso wie Serien-Weltmeister Lewis Hamilton.