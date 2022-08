European Championships Nils Dunkel gewinnt Bronze am Pauschenpferd Stand: 21.08.2022 15:00 Uhr

Nils Dunkel hat am Pauschenpferd überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Gold ging an den Armenier Harutyun Merdinyan, Silber sicherte sich der Niederländer Loran de Munck.

Von Nicole Schmitt

Was für eine Überraschung am Pauschenpferd! Der Deutsche Nils Dunkel gewann unter dem Jubel der 9000 Zuschauer in der Olympiahalle nach einer starken Leistung mit 14,633 Punkten die Bronzemedaille.

Bronze für Dunkel: Größter Erfolg seiner Karriere

Dabei musste der 25-Jährige bis zum Ende zittern. Denn der Erfurter turnte im Finale bereits als Vierter und musste lange warten, bis auch seine Konkurrenten durch waren. Als beim letzten Starter, Artur Davtyan aus Armenien, die "6" aufleuchtete, war klar: Dunkel gewinnt Bronze.

Damit steigerte sich Dunkel in seinem zweiten internationalen Einzelfinale nach EM-Platz vier in Glasgow 2018 am Barren noch einmal gegenüber seiner Leistung im Team-Finale am Vortag, wo er 14,466 Zähler erreicht hatte und die deutsche Mannschaft Siebter wurde.

Artem Dolgopyat wird Europameister am Boden

Zuvor stand bereits das Finale am Boden auf dem Programm. Da holte sich der Israeli Artem Dolgopyat die Goldmedaille vor Krisztofer Mensaros aus Ungarn und dem Briten Kaje Jarman.