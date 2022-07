Ein Hauch von Olympia Die European Championships in München Stand: 25.07.2022 16:03 Uhr

Countdown für das größte Sportereignis in Deutschland seit der Fußball-WM 2006: München ist bereit für die European Championships. Neun Europameisterschaft in neun olympischen Sportarten- und das exakt 50 Jahre nach den Sommerspielen.

177 Medaillenentscheidungen, rund 4.700 Athletinnen und Athleten – München ist vom 11. bis zum 21. August das Herz des europäischen Sports. Bei den European Championships geht es in neun olympischen Disziplinen um EM-Medaillen.

Erst zum zweiten Mal findet das Multisport-Event statt. Die Premiere gab’s vor vier Jahren in Glasgow und Berlin. Mit München ist erstmals eine einzelne Stadt Gastgeber für alle Wettbewerbe. Und die bayerische Landeshauptstadt setzt dabei voll auf das Flair von Olympia 1972: Die Wettkampfstätten, die anlässlich der Sommerspiele vor 50 Jahren gebaut wurden, erleben ein grandioses Comeback.

Sportarten und Wettkampfstätten

Das Herz der European Championships schlägt im Münchner Olympiapark. Im Olympiastadion werden Medaillen in der Leichtathletik vergeben. Kunstturnen findet in der Olympiahalle statt, um Tischtennis-Medaillen geht es in der Rudi-Sedlmayer-Halle, in der bei Olympia 1972 Basketball gespielt wurde und wo sonst die FC-Bayern-Basketballer über das Parkett wirbeln.

Olympiapark, Olympiasee, Olympiaberg

Triathletinnen und Triathleten nutzen Olympiapark und Olympiasee für ihre Wettkämpfe. Neu und spannend: Erstmals wird auch der Olympiaberg Austragungsort von Wettkämpfen. Hier ist Mountainbike-Cross-Country und BMW-Freestyle beheimatet.

Rudern und Kanu auf der Olympia-Regattastrecke

In Oberschleißheim im Norden München geht es um EM-Medaillen im Rudern und Kanu. Die olympische Regattastrecke, seit 2018 unter Denkmalschutz und ein beliebtes Ziel von Wassersportlern, ist erstmals seit der Ruder-WM 2007 wieder Austragungsort eines internationalen Sport-Großevents.

Münchens Innenstadt wird zum Sport-Tempel

Ein Highlight der European Championships werden zudem die Wettbewerbe im Beach-Volleyball und Klettern. Diese finden am zentral gelegenen Königsplatz, einem Platz im Stil des europäischen Klassizismus, statt.

Quer durch die Münchner Innenstadt führen auch die Strecken im Marathon und im Gehen.

Radsportler im Münchner Umland

Auf dem Messegelände im Münchner Osten ermitteln die Bahnradsportler ihre neuen Europameister. Die Straßenwettbewerbe starten im Münchner Umland in Murnau und Fürstenfeldbruck und führen in die Innenstadt.