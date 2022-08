European Championships Beachvolleyball-Duo Walkenhorst/Lippmann: Erst EM, dann Olympia Stand: 15.08.2022 01:36 Uhr

Das Beachvolleyball-Duo Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann startet per Wildcard bei den European Championships. Ziel ist Olympia 2024 - wenn auch nicht in dieser Konstellation.

Von BR24 Sport

Rücktritt vom Rücktritt: Kira Walkenhorst, die mit Laura Ludwig als eines der besten Beachvolleyball-Duos der Welt Olympia-Gold, WM- und zweimalig den EM-Titel abräumte, meldet sich in München zurück auf der internationalen Bühne.

Wieder aktiv auf dem Feld stehen

Im Januar 2019 war für Walkenhorst Schluss. Der Körper erlaubte ihr keinen Leistungssport mehr. Doch die 31-Jährige zog es zurück in den Sand. Im Sommer 2020 gab sie das nationale Comeback, in München spielt sie kommende Woche ihr erstes internationales Turnier seit 2018. "Ich freue mich wahnsinnig mit Louisa hier spielen zu dürfen", so Walkenhorst im Interview mit Blickpunkt-Sport-Moderatorin Julia Scharf. "Wir haben keine großen Erwartungen, müssen keine Zielsetzung erfüllen. Weil wir als Interims-Duo befreit hier aufspielen können."

Großes Ziel ist Paris 2024

Nach der EM spielt die Olympiasiegerin von 2016 zunächst noch die deutschen Meisterschaften mit Anna-Lena Grüne, ihrer eigentlichen Partnerin auf dem Beachvolleyball-Feld. Danach will sie die Entscheidung treffen, ob sie auf dem "Weg bis Paris 2024 nochmal Vollgas geben kann, ob der Körper das mitmacht. Wenn ich mich dafür entscheide, dann werde ich schaun, mit welcher Partnerin es sein wird", erzählt Walkenhorst.

Lippmann plant Olympiastart mit Laura Ludwig

Lippmann, wird es wohl nicht sein, denn die hat bereits andere Pläne. Im April hat die 27-Jährige überraschend ihre Hallen-Karriere beendete. Nachdem sie 2020 schon einmal einen Ausflug in den Sand gewagt hat, will sie jetzt ganz dabei bleiben. Lippmann plant mit Walkenhorsts ehemaliger Gold-Partnerin Laura Ludwig Olympia 2024 anzugehen. Aber: "Aktuell steh ich hier mit Kira bei der Europameisterschaft, die wir am Dienstag starten", so Lippmann. Die gemeinsamen Planungen mit Ludwig beginnen erst nach den Europameisterschaften.

Ansonsten fände es die Beachvolleyballerin schön, "wenn Sport in Deutschland wieder eine höheren Stellenwert bekommen würde." Denn, "wir alle leisten glaube ich extrem viel, auch um den Zuschauern etwas zu bieten. Und unseren Träumen hinterherzujagen." Ein Traum wäre es für Lippmann auch, wenn Deutschland wieder einmal die Olympischen Spiele ausrichten würde.

Quelle: Blickpunkt Sport 14.08.2022 - 21:45 Uhr