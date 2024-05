Eishockey-WM Lettland gewinnt, Deutschland im Viertelfinale Stand: 19.05.2024 23:06 Uhr

Die deutschen Eishockey-Vizeweltmeister haben bei der WM in Tschechien als Zuschauer das Viertelfinale erreicht.

Einen Tag nach dem 4:2-Sieg gegen Polen sahen die deutschen Spieler, wie Lettland zwar gegen die Slowakei 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewann, aber nicht mehr vorbeiziehen kann. Damit ist der Weg für das Team von Bundestrainer Harold Kreis schon vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Frankreich frei. Offen ist noch, ob die deutsche Mannschaft die Gruppe B in Ostrava als Zweiter, Dritter oder Vierter abschließt - und damit auch, gegen wen sie in der Runde der letzten acht antreten muss. Mögliche Gegner sind die Schweiz, Gastgeber Tschechien und Titelverteidiger Kanada.

Österreich hat Viertelfinale vor Augen

Österreich hat bei der Eishockey-WM in Tschechien die erste Viertelfinalteilnahme seit 30 Jahren vor Augen. Der letztjährige WM-14. setzte sich im vorletzten Vorrundenspiel gegen Norwegen mit 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) durch.

Österreich bejubelt den Erfolg über Norwegen

Mit sieben Punkten zog der Außenseiter in der Gruppe A mit dem viermaligen Weltmeister Finnland gleich, den er überraschend mit 3:2 besiegt hatte. NHL-Jungstar Marco Rossi bereitete die ersten drei Tore vor. Auch gegen Titelverteidiger Kanada hatten die Österreicher einen Zähler geholt, als sie erstmals in der WM-Geschichte im letzten Drittel einen Fünf-Tore-Rückstand aufholten. Letzter Gegner ist am Dienstag (12.20 Uhr) Aufsteiger Großbritannien.

Erste Niederlage für die Schweiz

Die Siegesserie der Schweiz bei der Eishockey-WM ist gerissen. Im sechsten Vorrundenspiel unterlagen die Schweizer dem Titelverteidiger Kanada mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) und rutschten in der Gruppe A in Prag auf den dritten Tabellenplatz ab. Die Kanadier blieben als einziges Team auch in der sechsten Partie ungeschlagen und setzten sich an die Spitze.

USA mit Kantersieg gegen Kasachstan

In der deutschen Gruppe B lösten die USA mit einem überzeugenden 10:1 (4:0, 3:0, 3:1) gegen Kasachstan ihr Ticket für die K.o.-Runde. NHL-Star Brady Tkachuk traf dreimal.