Eishockey-WM USA weiter makellos, Lettland jubelt Stand: 17.05.2023 18:51 Uhr

Die USA haben Österreich deutlich geschlagen und stehen in der "deutschen Gruppe" ohne Punktverlust da. In der Parallelgruppe jubelte am Donnerstag Co-Gastgeber Lettland.

Die Eishockey-Nationalmannschaft der USA hat bei der WM in Finnland und Lettland auch ihr viertes Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Österreich, am Freitag Gegner Deutschlands, gewann das US-Team 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) und führt die Gruppe A damit ohne Punktverlust weiter souverän an.

Co-Gastgeber Lettland feierte unterdessen seinen zweiten Sieg. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt bezwangen die Letten Norwegen knapp mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und sicherten sich vorerst den vierten Platz in Gruppe B.

Deutschland ab Donnerstag gefordert

Das deutsche Team ist mit drei Niederlagen aus drei Spielen gestartet, bekam es aber bislang nur mit den Schwergewichten seiner Gruppe zu tun. Am Donnerstag kommt es zum richtungweisenden Duell mit Dänemark, anschließend warten Österreich, Ungarn und Frankreich auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes.