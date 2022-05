Eishockey-WM in Finnland - Nur ein B-Movie

Eishockey-WM als Event dritter Klasse

Und man muss auch sagen: Diesem WM-Format fehlen Perspektive und Fantasie. Es ist zu langatmig und rutscht immer weiter in den Sommer hinein. 16 Mannschaften in einer ewig langen Vorrunde, während fast alle nationalen Cheftrainer heimlich oder offen nach Nordamerika schielen, ob nicht vielleicht doch noch ein Top-Spieler aus den Playoffs um den Stanley Cup rausfliegt und zur WM nachreisen kann. Die Eishockey-Weltmeisterschaft verharrt in der dritten Reihe und spielt Jahr für Jahr in Unterzahl.

Und so hangelt sich diese Endrunde von einer Verlegenheit in die nächste, in einem langatmigen, emotionsarmen Turnier. Der Weltverband IIHF zeigt trotzdem keinerlei Anstalten, an Modus oder Zeitpunkt etwas verändern zu wollen. Und so werden Eishockeyfans das WM-Kino stets mit dem Gefühl verlassen, nur ein B-Movie erlebt zu haben, während der Blockbuster ganz woanders gezeigt wurde.