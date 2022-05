Nur gegen Kanada verloren

Die einzige Niederlage in den sechs Begegnungen zuvor in der altehrwürdigen "Helsingin Jäähalli" hatte das DEB-Team beim 3:5 zum Auftakt gegen Kanada kassiert. Bei der WM im Vorjahr in Riga hatte Deutschland die Eidgenossen im Viertelfinale mit 3:2 nach Penalty-Schießen geschlagen und war am Ende Vierter geworden.

Zuvor hatte Deutschland 2019 in Kosice/Slowakei mit fünf Siegen sein bestes Vorrundenergebnis mit 15 Punkten hingelegt.

Wieder mit Grubauer und Holzer

Stamm-Goalie Philipp Grubauer vom NHL -Klub Seattle Kraken stand nach zwei Partien Pause wieder im Tor. Der Berliner Meister-Torhüter Mathias Niederberger saß auf der Bank. Verteidiger Korbinian Holzer kehrte ebenfalls nach zwei Spielen Pause aufs Eis zurück, dafür musste Dominik Bittner weichen.

Grubauer wurde direkt eiskalt erwischt: WM-Rekordspieler Ambühl zimmerte einen Schlagschuss trocken ins Netz. Das DEB-Team zeigte sich aber unbeeindruckt. Daniel Schmölz und Maximilian Kastner scheiterten mit einer Doppelchance am Schweizer Goalie Reto Berra.

Taktisch clever und diszipliniert

Die DEB-Auswahl belohnte sich in der Folge für einen taktisch cleveren und disziplinierten Auftritt, mit dem aggressiven Forecheck hatten die Eidgenossen Probleme. Der bislang äußerst starke Wissmann schlug im ersten Powerplay eiskalt zu. Loibl legte nach. Nach der ersten Pause war Grubauer beim ersten Schuss noch mit dem Schoner gegen Kapitän Nico Hischier zur Stelle, dann schlenzte Suter den Puck unhaltbar ein. Die deutsche Mannschaft hielt weiter mit und gestaltete die Partie offen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels rettete im Schweizer Powerplay zunächst der Pfosten für Grubauer, dann hatte der Rosenheimer bei Malgins platzierten Schlagschuss keine Chance.

Nach dem Seitenwechsel musste Nachrücker Leon Gawanke mit blutverschmiertem Gesicht nach einem Ellbogencheck, der unverständlicherweise nicht geahndet wurde, in die Kabine, konnte aber weiterspielen. Kurz danach traf Plachta nach schöner Einzelaktion. Die Verlängerung brachte keine Tore mehr, es ging ins Penalty-Schießen.

Quelle: red/dpa/sid