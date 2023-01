DEL, 45. Spieltag München Sieger im Topspiel - Berlin im Aufwind Stand: 22.01.2023 17:47 Uhr

Im Duell mit Verfolger ERC Ingolstadt feierte der EHC München in der Deutschen Eishockey-Liga einen Sieg. Am anderen Ende der Tabelle kommen die Eisbären Berlin immer besser in Fahrt.

Der EHC München bleibt in der Deutschen Eishockey-Liga das Nonplusultra. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag (22.03.2023) auch das Topspiel gegen den ersten Verfolger, den ERC Ingolstadt mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Mit jetzt 94 Punkten beträgt der Vorsprung der Münchener auf Ingolstadt schon 15 Zähler.

Bereits nach 19 Sekunden durften die Gastgeber das erste Mal jubeln, als Ben Smith den Puck im Ingolstädter Tor unterbrachte. Der ERC schaffte zwar noch im im ersten Abschnitt durch Wojciech Stachowiak den Ausgleich (11.).

Doch dann schlug München im zweiten Drittel durch Ben Street in Überzahl (22.) und Andreas Eder (30.) zwei Mal zu. Fabio Wagner (47.) machte es mit dem zweiten Ingolstädter Treffer für die Schlussphase noch einmal spannend. Doch auch als der ERC in der Schlussphase den Torwart vom Eis nahm und in Überzahl spielte, hielt die Münchener Defensive für den 32. Sieg im 42. Spiel.

Eisbären Berlin schielen auf Pre-Playoffs

Die kriselnden Eisbären Berlin wittern im Tabellenkeller weiter Morgenluft. Die Hauptstädter holten mit einem 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) gegen die Wolfsburg Grizzlys den vierten Sieg in Serie. Als 13. hängen die Eisbären zwar weiter im Tabellenkeller fest. Aber der Abstand auf Rang zehn und die Pre-Playoff-Plätze beträgt nur noch fünf Punkte.

Ein Doppelpack von Yannick Veilleux (17.) und Giovanni Fiore (19.) kurz vor Ende des ersten Drittels brachte den Gastgebern eine 3:1-Führung ein. Auch auf den Anschlusstreffer von Matthew Lorito in Unterzahl (23.) hatten die Berliner nur 23 Sekunden später durch Leonhard Pföderl zum 4:2 die richtige Antwort.

Danach ließen sich die Hauptstädter nicht mehr aus der Spur bringen und fuhren den Heimsieg ein.

Mannheim in Iserlohn souverän

Auch die Adler Mannheim feierten einen Sieg. Borna Rendulic (1.), David Wolf (8.) und Stefan Loibl (11.) sorgten beim Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse.

Da die Adler-Defensive sehr stabil stand und Iserlohn offensiv insgesamt zu harmlos war, hieß es am Ende 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) für die Adler, die durch ihren 21. Saisonsieg nach regulärer Spielzeit weiter in der Spitzengruppe bleiben.