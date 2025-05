NHL-Playoffs Titelverteidiger Florida träumt vom Stanley-Cup Stand: 19.05.2025 07:55 Uhr

Titelverteidiger Florida Panthers darf weiter von einer Wiederholung seines Stanley-Cup-Sieges aus dem Vorjahr träumen.

Die Mannschaft von Nationalstürmer Nico Sturm setzte sich im entscheidenden siebten Play-off-Spiel der Viertelfinalserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL 6:1 bei den Toronto Maple Leafs durch und steht damit erneut in der Vorschlussrunde.

In der Finalserie der Eastern Conference trifft Florida auf die Carolina Hurricanes. Im zweiten Halbfinalduell fordern die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl wie im vergangenen Jahr die Dallas Stars. Das erste Spiel um den Titel in der Western Conference steigt in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr) in Dallas.

Nico Sturm erneut nicht im Kader

Sturm stand zum fünften Mal in Folge nicht im Kader der Panthers. Die Tore für den dreimaligen Conference-Sieger erzielten Seth Jones, Anton Lundell, Jonah Gadjovich, Eetu Luostarinen, Sam Reinhart und Brad Marchand.

Florida-Headcoach Paul Maurice baute seine erstaunliche Bilanz in siebten Spielen auf 6:0 aus - darunter ist auch die letzte Partie des Stanley-Cup-Finals der vergangenen Saison gegen die Oilers. Für Toronto war es die siebte Niederlage in einem Entscheidungsspiel in Folge.

Kurios: Schiedsrichter Chris Rooney musste wegen einer Verletzung im Laufe des Spiels ersetzt werden. Er zog sich nach nur 13 Sekunden im zweiten Drittel einen Cut am Auge zu, als ihn Panthers-Verteidiger Niko Mikkola mit seinem Schläger im Gesicht traf. Das Spiel musste für rund fünf Minuten unterbrochen werden, ehe Ersatzschiedsrichter Garrett Ran einsprang.