Wenn es nach Moritz Seider geht, ändert sich an seiner Klub-Zukunft erstmal nichts. Der deutsche Eishockeyspieler will weiter für die Detroit Red Wings in der NHL spielen.

Der deutsche NHL-Profi Moritz Seider will auch in absehbarer Zukunft für die Detroit Red Wings auflaufen. "Es ist nichts Neues, dass ich mich in Detroit wohlfühle und ich hier ein Haus gebaut habe ", sagte der Verteidiger in einem Call mit deutschen Medienvertretern: " Die Organisation ist die coolste, die Mannschaft gefällt mir. " Aber Gespräche über die Zeit nach dem Ende seines aktuellen Einstiegsvertrags im Sommer habe es noch nicht gegeben.

" Natürlich denkt man viel über so einen Vertrag nach, der ist lebenseingreifend für die Zukunft ", sagte der Vizeweltmeister. " Hoffentlich ", so der 22-Jährige, ist es " längerfristig und nicht irgendetwas Kurzes". Er habe " viel Zuversicht, dass ich auch in der kommenden Saison für Detroit auflaufen werde ". Seider, im Draft 2019 an sechster Stelle ausgewählt und längst eine tragende Säule bei den Red Wings, betonte, er freue sich " auf den Sommer. Das werden interessante Gespräche ."

Zocken für das eigene Wohl und das der Mannschaft

Detroits General Manager Steve Yzerman " ist keiner, der den Geldbeutel aufmacht, das wird ein harter Kampf ", sagte Seider, der im Juni 2022 als bester Rookie der NHL ausgezeichnet worden war und seine Strategie bei den Verhandlungen nun abwägen muss: " Als Spieler möchte ich den besten Vertrag für mich herausarbeiten, um auch persönlich für die Zukunft gut aufgestellt zu sein ."

Gleichzeitig gilt es, im Budget noch Kapazität zu lassen, um als Mannschaft wettbewerbsfähig zu sein. " Man muss einen guten Mittelweg finden ", sagte Seider. " Alleine kann man die Saison nicht bestreiten. "