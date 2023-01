Eishockey in der NHL Draisaitl trifft bei fünftem Sieg der Oilers in Serie Stand: 20.01.2023 07:43 Uhr

Die Edmonton Oilers kommen in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl immer besser in Fahrt.

Beim 5:3 gegen die Tampa Bay Lightning erzielte Draisaitl den Treffer zum 2:0 und steht nun in der nordamerikanischen Profiliga bei 27 Saisontoren. Es war der fünfte Sieg in Serie, zum fünften Mal gelang dem Kölner mindestens eine Torbeteiligung.

Draisaitl erfuhr am Rande des Spiels, dass er von den Fans in das Aufgebot für das Mini-Turnier am 4. Februar in Florida gewählt worden war. In der Pacific Division der Nordamerika-Liga stehen die Oilers inzwischen auf Rang vier und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die Playoff-Plätze. Rang eins in der Division ist nur drei Punkte entfernt.

Seider gewinnt mit Detroit

Nationalspieler Moritz Seider beendete währenddessen die Negativserie mit den Detroit Red Wings. Der Verteidiger blieb beim 3:2 gegen die Vegas Golden Knights zwar ohne Scorerpunkt, Detroit feierte jedoch nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg.

Auch John-Jason Peterka gewann mit den Buffalo Sabres 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Islanders. Die Seattle Kraken setzten sich ebenfalls nach Verlängerung mit 4:3 gegen die New Jersey Devils durch, Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz.