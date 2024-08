Vier-Nationen-Turnier in Füssen DEB-Frauen fegen die Slowakei vom Eis Stand: 30.08.2024 21:41 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen gewonnen und dabei bemerkenswerte Torlaune gezeigt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich am Freitag (30.08.24) mit 8:2 (5:1, 2:1, 1:0) gegen die Slowakei durch, tags zuvor hatte es ein 2:1 gegen Frankreich gegeben.

Zum Abschluss wartet nun am Samstag (14.30 Uhr) Ungarn, das bislang nur sein Spiel gegen die Französinnen gewonnen hat.

Laura Kluge trifft zweimal

Laura Kluge traf zweimal (16./20.) und war damit einzige Doppeltorschützin einer ausgeglichenen deutschen Mannschaft, schon am Donnerstag war sie erfolgreich gewesen. Der Sieg gegen die Slowakei war schon nach dem ersten Drittel nicht mehr in Gefahr. Das Turnier markiert für die deutschen Frauen den Start in die Saison, die ihren Höhepunkt bei der WM in Budweis/Tschechien (9. bis 20. April 2025) erreicht.