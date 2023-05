5. Spieltag der Eishockey-WM USA weiter ohne Punktverlust Stand: 20.05.2023 14:24 Uhr

Das Eishockey-Team der USA eilt bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland weiter von Sieg zu Sieg.

Auch ihr fünftes Vorrundenspiel in der deutschen Gruppe A gewannen die Amerikaner mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) gegen Dänemark und führen die Tabelle mit der Maximalausbeute von 15 Punkten an. Erst im Schlussdrittel trafen Cutter Gauthier (50.), Alex Tuch (56.) und Rocco Grimaldi (60.) in Tampere für die USA.

Tschechien schlägt Norwegen

In der Gruppe B setzte sich Tschechien mit einem 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) gegen Norwegen vorerst an die Spitze. Für den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien schossen Dominik Kubalik (13.) und Jakub Flek (19.) in Riga den Sieg heraus.