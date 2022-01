Nürnbergs "Rumpftruppe" offenbart Corona-Irrsinn

Der traurige Höhepunkt der Corona-Saison im deutschen Eishockey war für die Nürnberg Ice Tigers nur noch mit beißender Ironie zu ertragen. "Die zehn freien Plätze auf unserer Spielerbank könnt Ihr übrigens auch gerne verkaufen" , antwortete der Klub den Augsburger Panthern, die auf Twitter den Ticketkauf für das bayerische Derby beworben hatten.

Die großen Lücken auf der Nürnberger Bank waren das Symbolbild für ein Spiel, das der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) geschadet haben dürfte. Als ein "Muster ohne Wert" und "eine Karikatur eines Eishockeyspiels" bezeichneten die Ice Tigers die 4:9-Niederlage - und trafen damit den Nagel auf den Kopf.

Mit einer Rumpftruppe von nur elf Feldspielern und zwei Torhütern war der Kampf von vornherein aussichtslos, auch wenn sich die coronageplagten Nürnberger gegen vollbesetzte Augsburger sehr achtbar schlugen. Bis ihnen die Kraft ausging. "Es war eine Farce" , sagte Nürnbergs Geschäftsführer Wolfgang Gastner dem SID : "Das darf es so nicht nochmal geben." Cheftrainer Tom Row wetterte: "Das war lächerlich und bringt die Spieler in eine gesundheitsgefährdende Situation."

"Es war eine Farce"

Nürnberg hatte wegen zahlreicher positiver Tests und Trainingsausfällen versucht, die Partie zu verlegen. Doch die Formel, die auch die Ice Tigers vor der Saison abgenickt hatten, besagt: 10+1 = spielfähig. Einzig eine behördlich angeordnete Team-Quarantäne hätte die Partie verhindern können - doch die blieb aus. Auch, weil viele im Nürnberger Team bereits geboostert sind.

"In dem Fall ist der Ehrliche der Dumme" , meinte Gastner, dessen Klub sich zudem streng an das "return-to-play-Protokoll" hält. An Corona erkrankte Profis früher dem Leistungssport auszusetzen als empfohlen, komme für Gastner wegen möglicher Long-COVID-Schäden nicht infrage: "Bei mir geht Sicherheit vor Punkte."

In der Olympiapause will er bei anderen Liga-Verantwortlichen für eine Aufstockung der Mindestanzahl an spielfähigen Feldspielern von zehn auf 13 werben. Mit nur zwei Sturmreihen, so wie Nürnberg gegen Augsburg angetreten war, ist es utopisch, ein DEL-Spiel gewinnen zu können.

Wettbewerb wurde ausgehebelt

"Das Schlimme ist, dass man fast enttäuscht sein muss, dass wir hier keine Punkte mitgenommen haben" , sagte Nürnbergs Verteidiger Oliver Mebus bei MagentaSport. Er selbst stand rekordverdächtige 31:25 Minuten auf dem Eis, nahezu alle Nürnberger kamen auf mehr als 30 Shifts. Die Beine seien "ein bisschen schwerer" als sonst und er sei froh, "dass es vorbei ist" , gab Mebus zu.

In ihrer Not scherzten die Nürnberger, man könne ja Sportdirektor Stefan Ustorf, Co-Trainer Manuel Kofler und Physiotherapeut Thomas Schinko, die einst erfolgreiche Spieler gewesen waren, Trikots überziehen. Galgenhumor und beißende Ironie - anders war dieser Tag für die Ice Tigers nicht zu ertragen. Und die Verantwortlichen der DEL müssen sich angesichts dieser Situation dann vielleicht doch noch einmal zusammensetzen.

Stand: 31.01.2022, 13:40