NHL Draisaitls Oilers gleichen gegen Vancouver aus Stand: 11.05.2024 08:12 Uhr

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der zweiten Play-off-Runde der NHL den 1:1-Ausgleich gegen die Vancouver Canucks geschafft.

Die Oilers kamen nach der bitteren 4:5-Auftaktniederlage in Spiel zwei in der Olympiastadt von 2010 zu einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Die Spiele drei und vier finden am kommenden Montag und Mittwoch jeweils in Edmonton statt. Insgesamt braucht es in der Best-of-seven-Serie vier Siege zum Einzug ins Halbfinale.

Leon Draisaitl kam gegen die Canucks auf vier Scorerpunkte. Den 1:1-Ausgleich erzielte der Nationalspieler selbst und legte die Treffer zum 2:2 durch Mattias Ekholm und 3:3 durch Connor McDavid auf. Draisaitl und McDavid leiteten in der Overtime auch den Siegtreffer von Evan Bouchard nach 5:38 Minuten ein. Für den Kölner Draisaitl waren es bereits der sechste Treffer und die Vorlagen Nummer acht bis zehn in den laufenden Play-offs.

Florida Panthers in Führung

Die Oilers feierten gleichzeitig ihren ersten Sieg in der laufenden Saison gegen den kanadischen Rivalen. Der 28-Jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg.

Im zweiten Viertelfinale in der Nacht zu Samstag gewann Vorjahresfinalist Florida Panthers souverän mit 6:2 bei den Boston Bruins und ging in der Serie nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1 erstmals in Führung.

Stanley-Cup-Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Vancouver - Edmonton Westen 1:1 Dallas - Colorado Westen 0:1 New York - Carolina Osten 3:0 Florida - Boston Osten 2:1