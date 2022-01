Sieg gegen Augsburg: Eisbären Berlin festigen DEL-Tabellenführung

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat die Tabellenführung in der DEL gefestigt. Der Meister setzte sich am Dienstag (04.01.2022) gegen die Augsburger Panther mit 3:1 durch und feierte nach der überraschenden Niederlage zwei Tage zuvor gegen die Bietigheim Steelers den ersten Sieg im neuen Jahr. Mit 70 Punkten führen die Eisbären die Liga weiter vor dem letztjährigen Finalgegner Grizzlys Wolfsburg (65) an.