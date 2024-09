Deutsche Eishockeyliga Alles Wichtige zur neuen DEL-Saison Stand: 13.09.2024 17:26 Uhr

Favoriten auf den Meistertitel, große Spiele unter freiem Himmel und ein Derby zum Auftakt - alles, was Fans zur neuen DEL-Saison wissen müssen, und noch mehr gibt es hier im FAQ der Sportschau.

Von Oliver Riedel

Wann geht die Eishockey-Saison los?

Am Donnerstag, den 19. September 2024, beginnt die neue DEL-Saison mit einem Bayern-Derby. Im Eröffnungsspiel treffen die Augsburger Panther auf den ERC Ingolstadt um 19.30 Uhr. Alle weiteren Spiele finden am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr statt – unter anderem der Klassiker Kölner Haie gegen Eisbären Berlin. Die 52 Spieltage gehen dann bis Anfang März. Danach kommen die Play-offs.



International ging die Saison bereits Anfang September los: Die Eisbären Berlin und die Fishtown Pinguins sind schon seit dem 05. September in der Champions League gefordert.

Letzte Saison hatten die Panther und der ERC eine ausgeglichene Bilanz: zwei Mal gewannen die Panther, zwei Mal gewann Ingolstadt.

Gibt es wieder ein Winter Game?

Das "DEL Winter Game" findet am 4. Januar 2025 um 18 Uhr statt. Die Löwen Frankfurt empfangen die Adler Mannheim zum Derby im Frankfurter Waldstadion, wo normalerweise Eintracht Frankfurt spielt. Das "Winter Game" wird in der Regel alle zwei Jahre ausgetragen und findet in großen Stadien Fußball-Stadien statt, die extra für die Partie zum Jahresauftakt umfunktioniert werden.



Dazu gibt es in dieser Saison erstmals ein reguläres Ligaspiel im Ausland: Knapp einen Monat vor dem "Winter Game", am 6. Dezember 2024 um 13 Uhr, treffen die Grizzlys Wolfsburg und der EHC Red Bull München in Prag aufeinander. Damit wird die DEL Teil der "Winter Hockey Games", bei denen in Prag Spiele aus mehreren Profi-Ligen sowie ein Legenden-Spiel zwischen Tschechien und der Slowakei ausgetragen werden.

Wo läuft Eishockey live im TV?

Alle Hauptrundenspiele werden von "MagentaSport" im Stream übertragen. Außerdem wird der Privatsender "DF1" jeden Sonntag die Partie ab 19.15 Uhr live übertragen.

Wer ist Favorit in der DEL?

Ganz vorn stehen natürlich die Eisbären Berlin. Der Meister der letzten Saison ist auch Rekordmeister der DEL mit insgesamt zehn Titeln. Schon 2020/21 und 2021/22 holten die Eisbären die Meisterschaft. In jeder Play-off-Serie letzte Saison siegte Berlin deutlich mit 4:1 Spielen - jetzt startet die Mission Titelverteidigung.



Der EHC München übernimmt die Rolle des Herausforderers. München scheiterte letzte Saison im Halbfinale und will nun wieder nach dem Titel greifen, den der EHC bereits 2023 innehatte. Auch die Adler Mannheim werden sich Chancen ausrechnen.



Dazu gesellt sich Bremerhaven, das beweisen will, dass die Vizemeister-Saison 2023/24 kein Ausreißer war. Außenseiterchancen dürften sich die Straubing Tigers ausrechnen, die es seit fünf Jahren immer in die Top-Vier nach der Hauptrunde geschafft haben.

Nach einem Jahr Pause wieder eine Trophäe für Berlin - die Berlin bejubelten 2023/24 ihre zehnte Meisterschaft.

Wer ist aufgestiegen in die DEL?

In dieser Saison kmeiner: Sportlich hatten nur die Eisbären Regensburg als Zweitligameister das Recht zum Aufstieg - beantragten aber keine Lizenz für die DEL. Nur dadurch konnte Augsburg als Letzter der vergangenen DEL-Saison in der obersten Liga verbleiben. Denn der Vize-Meister der DEL2, die Kassel Huskies, hatten im Gegensatz zu Regensburg die Lizenz in der Tasche, wäre aber nur als DEL2-Meister aufstiegsberechtigt gewesen.



Damit mehr Zweitligisten die Chance zum Aufstieg erhalten, wird die DEL die Regularien nun anpassen. So soll die Mindestkapazität für Arenen in der DEL gestrichen werden.

Bei welchen NHL-Teams sind deutsche Spieler?

Bei deutschen Spielern in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL kommt ein Name immer zuerst: Leon Draisaitl. Der Center der Edmonton Oilers geht in seine elfte NHL-Saison - alle beim selben Team. Im Sommer unterschrieb er einen Zukunftsvertrag, der ihn ab der Saison 2025/26 pro Jahr 14 Mio. US-Dollar einbringen wird - für insgesamt acht Saisons. Ein höheres Jahresgehalt gab es in der NHL noch nie.



Draisaitl hält fast alle Rekorde deutscher Spieler in der Liga, nur die meisten Tore und die meisten Spiele fehlen ihm noch. Erfüllt er seinen Acht-Jahres-Vertrag, sind ihm auch diese Rekorde sicher.



Auch andere Deutsche machen in der NHL auf sich aufmerksam. Da wäre Moritz Seider, der mit seinen 23 Jahren bereits Abwehrchef bei den Detroit Red Wings ist. Auch Tim Stützle ist bereits eine prägende Figur bei den Ottawa Senators, für die er seit 2020 aufläuft. Mittlerweile ist Angreifer Stützle der bestbezahlte Spieler seines Teams.



Weitere Deutsche sind in der NHL sind: Philipp Grubauer, Lukas Reichel, J. J. Peterka, Nico Sturm, Nico Daws, Nikita Alexandrov und Maksymilian Szuber.

Leon Draisaitl wurde von den Edmonton Oilers mit einem Rekordvertrag ab der Saison 2025/26 ausgestattet - 14 Mio. US-Dollar wird er dann pro Jahr verdienen.

Wann ist die Eishockey-WM 2025?

Die nächste Eishockey-WM findet vom 9. bis 25. Mai 2025 statt. Dänemark und Schweden teilen sich die Rolle der Gastgeber mit ihren Austragungsorten Herning und Stockholm.



Das DEB-Team spielt in Gruppe B im dänischen Herning und muss gegen Weltmeister Tschechien, Vize-Weltmeister Schweiz, die USA, Kasachstan, Dänemark, Ungarn und Norwegen antreten.