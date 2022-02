Red Bull München befindet sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im Aufschwung. Der dreimalige Meister siegte am Freitagabend (25.02.2022) mit 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) bei Aufsteiger Bietigheim Steelers und feierte seinen höchsten Saisonsieg. Es war zudem der dritte Erfolg in Serie.

Abstiegskandidat schlägt Adler Mannheim

Den zweiten Rang festigten die Grizzlys Wolfsburg. Die Niedersachsen besiegten auch dank eines Dreierpacks von Gerrit Fauser (20. Minute, 21., 47.) die Nürnberg Ice Tigers mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Die Adler Mannheim unterlagen dem Abstiegskandidaten Iserlohn Roosters überraschend 2:3 (1:0, 1:3, 0:0), bleiben aber auf dem dritten Rang.