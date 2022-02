DEL - Kölner Haie gewinnen erstmals nach zehn Pleiten

Gegen die Iserlohn Roosters setzten sich die Kölner von Trainer Uwe Krupp am Sonntag knapp mit 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) durch. In eigener Halle mussten die Kölner nach einem zwischenzeitlichen 4:1 zittern, am Ende reichte es aber für den ersten Sieg in diesem Jahr.

Der kanadische Stürmer Quinton Howden war als zweifacher Torschütze erfolgreich. Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller leistete im zweiten DEL-Spiel nach seiner Olympia-Teilnahme zwei Torvorlagen. In der Tabelle belegen die Haie nun Platz zehn.

Augsburg siegt in Straubing

Die Augsburger Panther feierten ebenfalls am Sonntag in einem Nachholspiel vom 25. Spieltag ein 7:4 (4:1, 1:3, 2:0) bei den Straubing Tigers und holten damit erst den dritten Sieg in der Fremde.

Für Straubing war es nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Die Augsburger liegen mit 1,28 Durchschnittspunkten auf dem elften Tabellenplatz, Straubing ist Siebter (1,56).

Quelle: sid