Eishockey | DEL

DEL - München verschärft Krise der Kölner Haie

Stand: 18.02.2022, 22:15 Uhr

Die Misere der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geht weiter. Am Freitag (18.02.2022) unterlag der KEC dem EHC Red Bull München in einem von vier Nachholspielen mit 1:3.