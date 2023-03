Viertelfinale in der DEL Viertes Spiel - DEG unterliegt auf eigenem Eis Stand: 21.03.2023 21:25 Uhr

Dem ERC Ingolstadt fehlt im Duell mit der Düsseldorfer EG nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Am Dienstag (21.03.2023) landeten die Bayern einen Auswärtssieg in der NRW-Landeshauptstadt und führen die Serie gegen die DEG nun mit 3:1 Erfolgen an.

Die DEG unterlag vor heimischer Kulisse den Ingolstädtern mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Stürmer Daniel Fischbuch hatte die Rheinländer in Front gebracht (28.). Doch Maury Edwards und Justin Feser (54.) sorgten mit einem Doppelschlag in der Schlussphase doch noch für lange Gesichter bei der DEG, die in der Serie nun 1:3 zurückliegt. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es mit dem womöglich entscheidenden fünften Spiel in Ingolstadt weiter.

Zerfahrene Partie

In einer zunächst zerfahrenen Partie fehlten lange die klaren Abschlüsse. Weil Charles Bertrand (Ingolstadt) wegen Haltens zwei Minuten runter musste, durfte die DEG im zweiten Drittel aber dann mal in Überzahl agieren - und die Situation ausnutzen. Fischbuch hielt aus halblinker Position direkt drauf und traf.

Tobias Eder hätte beinahe wenig später direkt erhöht, er vergab gleich zwei Chancen (30., 31.). Für Ingolstadt traf Edwards nur den Pfosten (37.), zuvor war Bertrand bereits an Haukeland gescheitert (36.).

Ingolstadts Doppelschlag versetzt DEG den K.o.

Im Schlussdrittel machte die DEG zunächst einen soliden Eindruck, verteidigte auch ein Powerplay gut. Dass Ingolstadt aber noch ein Wörtchen mitzureden hatte über den Spielausgang, zeigte sich in der Schussstatistik: Die fiel mittlerweile 18:10 für die Gäste aus.

Und schließlich wurde das aus Düsseldorfer Sicht bestraft: Edwards traf halbhoch zum Ausgleich, bevor innerhalb von nur 35 Sekunden auch Feser mit einem abgefälschten Schuss etwas Glück hatte.

Mittwoch - zwei weitere Viertelfinals

Am Mittwoch steigt dann die vierte Partie zwischen Bremerhaven und München (ab 19 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de). Die Grizzlys Wolfsburg haben die Straubing Tigers zu Gast (Live-Ticker ab 19.30 Uhr).