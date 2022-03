DEL: Bremerhaven verpasst Sprung in Playoff-Ränge - Top-Teams gewinnen

Auch Wolfsburg und München festigen ihre Plätze

Gleiches gilt für die Grizzlys Wolfsburg durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) bei Abstiegskandidat Schwenninger Wild Wings und Red Bull München durch ein 2:1 (0:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern.

Ingolstadt konnte in Mannheim auch eine 2:0-Führung nicht zur Beendigung seiner Negativserie von nunmehr fünf Spielen ohne Erfolgserlebnis verhelfen. Bis zum Ende des Mitteldrittels hatten die Adler die Begegnung zu ihren Gunsten gedreht. Mannheims letztlich entscheidenden Treffer markierte Borna Rendulic (33.).

Auch Bremerhaven hoffte in Düsseldorf nach zuvor schon drei Pleiten in Serie vergeblich auf eine Trendwende. Die DEG hingegen spielte sich in geradezu in einen Rausch und festigte durch ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor drei Niederlagen ihren Pre-Playoff-Rang.