DEL: Mannheim in Ingolstadt weiter im Aufwind

Nach dreimaligem Zwei-Tore-Rückstand setzte sich das Team von Trainer Pavel Gross in der Nachholpartie des 42. Spieltags am Montagabend (07.03.2022) mit 5:4 (0:2, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen beim ERC Ingolstadt durch und feierte den dritten Sieg in Folge.