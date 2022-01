DEL-Chef Tripcke: "In die Pause von Olympia retten"

Zehn von 15 Kadern sind laut Sportschau geboostert

Nach Informationen der Sportschau sind zehn von 15 Kadern geboostert, weitere sollen in Kürze folgen, so denn keine weiteren Infektionen und Quarantänen einen Strich durch die Rechnung machen.

Dies sei bei Iserlohn und Wolfsburg der Fall gewesen, die Boosteraktionen geplant hatten, so Tripcke. Der Geschäftsführer will bei möglichen Notfallszenarien noch nicht ins Detail gehen, sagt aber auch: "Also langsam wird es eng und enger, und wir müssen gucken, wie wir uns jetzt erst einmal in die Pause von Olympia retten."

NHL schickt keine Spieler zu Olympia, DEL schon

Die Spiele in Peking beginnen am 4. Februar. Anders als die nordamerikanische Liga NHL, die keine Spieler nach China ziehen lässt, kommt die DEL aufgrund eines Vertrages mit dem Deutschen Eishockey-Bund nicht daran vorbei. Gleichwohl glaubt Tripcke, dass der Wille der DEL-Spieler, zu Olympia zu fahren, "in Zukunft bröckeln" könne.

Stand: 07.01.2022, 15:55