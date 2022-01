Der amtierende Meister hatte zuvor drei Spiele in Folge verloren, in Ingolstadt gelang den Eisbären beim ERC aber ein 4:3-Sieg (1:3, 1:1, 1:0). Yannick Veilleux (3.), Manuel Wiederer (8.), Marcel Noebels (15.) und Leonhard Pfoederl (31.) trafen für Berlin, die Ingstolstädter Tore erzielten Jerome Flaake (13.), Davis Koch (35.) und Wayne Simpson (51.).

An der Tabellensituation änderte sich für die beiden Teams jedoch nichts. Ingolstadt ist weiter Fünfter, die Eisbären führen die DEL weiter vor den Grizzlys Wolfsburg an. Der Vizemeister gewann am Mittwochabend sein Spiel gegen die Bietigheim Steelers mit 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). Luis Schinko (3.), ein Dreierpack von Tyler Gaudet (3./20./44.) und Darren Archibald (60.) sorgten für den Grizzlys-Erfolg, für die Gäste trafen Evan Jasper (9.), Alexander Preibisch (24.) und Maximilian Renner (50.).