DEL: Tabellenführer Eisbären Berlin strauchelt

Nur drei von sieben Partien kann stattfinden

Nur drei von sieben Partien finden statt, da der DEL-Spielplan in diesen Tagen durch Corona-Probleme massiv beeinträchtigt wird. Erst am Dienstag hatten sich Red Bull München und die Iserlohn Roosters in Isolation begeben müssen, am Donnerstag folgten die Grizzlys Wolfsburg, am Samstag dann noch die Bietigheim Steelers.