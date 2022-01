Zum 500. Mal stand Uwe Krupp als Trainer hinter der Bande in der DEL - und selten dürfte er so unzufrieden damit gewesen sein, was er von seinem Team auf dem Eis zu sehen bekam. Am Sonntag (02.01.2022) erlebte er, wie die Kölner Haie unter seiner Leitung beim vorgezogenen Heimspiel gegen die Adler Mannheim (57. Spieltag) einen rabenschwarzen Tag erwischten. Krupps Jubiläum endete mit einer 1:5-Heimniederlage.