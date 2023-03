Eishockey Alles Wichtige zu den DEL-Playoffs Stand: 10.03.2023 21:36 Uhr

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen nach den Pre-Playoffs die regulären Playoffs an. Worum handelt es sich genau? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann sind die Playoffs?

Die Viertelfinals starten am 14. und 15. März 2023, die Finalpartien beginnen am 17. April.

Playoffs - Wer spielt gegen wen?

In den Playoffs stehen sich acht Mannschaften gegenüber: die sechs Bestplatzierten aus der Saison (Hauptrunde) plus die beiden Teams, die sich über die Pre-Playoffs qualifiziert haben. Dabei spielt der Vierte gegen den Fünften, der Dritte gegen den Sechsten, der Zweite gegen den besser platzierten Pre-Playoff-Gewinner und der Erste gegen den schlechter platzierten Pre-Playoff-Gewinner. Das in der Hauptrunde besser platzierte Team hat im ersten Spiel Heimrecht. Anschließend wechselt das Heimrecht bei jeder Partie, so dass bei einem eventuellen siebten Spiel wieder der besserplatzierte Klub Heimrecht hat.

Ab dem Viertelfinale werden die Sieger im "Best-of-seven"-Modus ermittelt: Wer zuerst vier Siege auf dem Konto hat, zieht in die nächste Runde ein bzw. wird Deutscher Meister.

Playoffs DEL, Viertelfinale Heimteam Auswärtsteam Start (Spiel 1) Straubing Tigers Grizzlys Wolfsburg 14. März, 19.00 Uhr Adler Mannheim Kölner Haie 14. März, 19.30 Uhr ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG 15. März, 19.00 Uhr EHC Red Bull München Pinguins Bremerhaven 15. März, 19.30 Uhr

Was sind Playoffs im Eishockey?

In den DEL-"Playoffs" wird der Deutsche Meister ermittelt. Es handelt sich um einen K.o.-Modus, bestehend aus Pre-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Playoffs schließen sich an die normale Saison (Hauptrunde) an. Die ersten Sechs der Saisonabschlusstabelle haben sich automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert.

Was sind die Pre-Playoffs?

Bei den Pre-Playoffs treten die vier Teams der Saisonplätze sieben bis zehn an und ermitteln die zwei letzten Playoff-Teilnehmer. Dabei tritt der Siebte gegen den Zehnten an und der Achte gegen den Neunten. Wer zuerst zwei Siege auf dem Konto hat ("Best-of-three"), darf im Playoff-Viertelfinale mitspielen. 2023 hießen die Paarungen: Bremerhaven - Nürnberg und Düsseldorf gegen Frankfurt.

Kurios - Playoffs bei Zweitligist Krefeld möglich

Sollten die Kölner Haie ein sechstes Viertelfinale erreichen, müssen sie Helene Fischer weichen. Da am 26. März in der Lanxess Arena ein Konzert der Schlagersängerin stattfinden wird, würden die Haie ausweichen und ihr Heimspiel gegen die Adler Mannheim in Krefeld austragen. Gespielt würde in der Yayla Arena von Zweitligist Krefeld Pinguine.

Kein Penaltyschießen

Sollte in der regulären Spielzeit von drei Mal 20 Minuten kein Sieger ermittelt werden, geht jede einzelne Partie in die Overtime. Dabei handelt es sich um eine wiederum 20 Minuten dauernde Verlängerung. Wer dabei das erste Tor schießt, gewinnt die Partie, denn jeder Treffer führt zum "Sudden death" (plötzlicher Tod). Fällt kein Tor folgt - anders als in der Hauptrunde - danach kein Penalty-Schießen, sondern es wird erneut um 20 Minuten verlängert - so oft, bis ein Sieger feststeht.